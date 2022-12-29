«Когда-то был профессиональным дипломатом». Лавров — старый уставший человек — Кулеба

29 декабря, 22:31
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Сергей Лавров (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Сергей Лавров (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что думает о главе МИД страны-агрессора Сергее Лаврове.

В интервью YouTube-каналу Зе Интервьюер, опубликованном в четверг, 29 декабря, Кулеба заявил, что сейчас Лавров решил «быть с Путиным во всем до конца, а это уже не про дипломатию».

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"…Это старый уставший человек, который когда-то действительно был высокопрофессиональным дипломатом. Был — было бы нечестно отрицать это", — отметил он.

Министр прокомментировал свою встречу с Лавровым 10 марта в Анталии и сказал, что тогда для него ключевой задачей было «не сорваться». Представитель страны-агрессора в разговоре с ним повторял штампы российской пропаганды и утверждал, что фотографии беременных женщин в Мариуполе после обстрела роддома — «фейк».

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Кулеба также заявил, что хотя он предлагал Лаврову поговорить откровенно и честно сказать, чего тот хочет, а их разговор остался бы конфиденциальным, тот начал «нести всю эту пургу о неонацистах, русофобах, геноциде Донбасса».

«До этого разговора в Анталии я сомневался, верит он или играет. После разговора я совершенно уверен, что он верит в самую большую чепуху, которую говорит, и это защитная реакция мозга. Потому что говорить это, не убедив себя в том, что это правда, — это путь к шизофрении», — считает украинский министр.

https://www.youtube.com/embed/jNjdAQmYo1A
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Украина-Россия МИД Украины Сергей Лавров Фейк Российская пропаганда Дмитрий Кулеба Анатолий Анатолич Война России против Украины

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