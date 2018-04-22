Встреча G7 в Торонто с участием Украины началась с завтрака, приготовленного Христей Фриланд

Завтрак министров иностранных дел G7 дома у Христи Фриланд

В канадском Торонто началась встреча министров иностранных дел G7 – Большой семерки. В ней впервые принимает участие Украина, которую представляет глава МИД Павел Климкин, сообщает Радио Свобода.

Первое мероприятие саммита - завтрак, на котором обсуждаются отношения Украины и России. Встреча проходит неформально, дома у министра иностранных дел Канады Христи Фриланд, у которой украинские корни. Она поздоровалась с Климкиным по-украински.

Христя Фриланд сама приготовила завтрак и приняла министров у себя на кухне.

Pavlo Klimkin / Twitter



На саммите Большой семерки Климкин планирует обсудить судьбу крымчанина Владимира Балуха, оккупацию Россией Крыма и Донбасса, формат миротворческой миссии на Донбассе, поддержку украинских реформ, дело Скрипаля и химическую атаку в Сирии.

В состав G7 входят США, Япония, Германия, Канада, Италия, Франция и Великобритания. В 2018 году в клубе председательствует Канада.