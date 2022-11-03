Зеленский провел разговор с президентом Индонезии о саммите G20 3 ноября, 13:11 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Индонезии Джоко Видодо о предстоящем саммите G20, который состоится на Бали 15−16 ноября.

О состоявшемся разговоре Зеленский написал в Twitter.

Президенты обсудили важность продолжения действия зерновой инициативы. Зеленский подчеркнул, что Украина готова и дальше быть гарантом глобальной продовольственной безопасности.

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«Уделили также внимание подготовке к саммиту G20», — добавил Зеленский.

Накануне президент Индонезии сообщал, что лидеры трех стран пока не подтвердили свое участие во встрече G20. Видодо говорил, что позвонит им.

Ранее Видодо пригласил на саммит G20 президента Зеленского. Тот говорил, что формат его участия в саммите будет зависеть от ситуации в стране и на фронте.

Российский диктатор Владимир Путин не исключил, что поедет на саммит, но окончательное решение еще не принято.

Глава МИД страны агрессора РФ Сергей Лавров допустил встречу Путина с президентом США Джо Байденом на саммите G20, Москва якобы ждет предложений.

Байден, который ранее подтвердил свое участие в саммите, говорил, что не видит веских причин для встречи с Путиным на встрече G20.