Зеленский провел разговор с президентом Индонезии о саммите G20

3 ноября, 13:11
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Индонезии Джоко Видодо о предстоящем саммите G20, который состоится на Бали 15−16 ноября.

О состоявшемся разговоре Зеленский написал в Twitter.

Президенты обсудили важность продолжения действия зерновой инициативы. Зеленский подчеркнул, что Украина готова и дальше быть гарантом глобальной продовольственной безопасности.

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«Уделили также внимание подготовке к саммиту G20», — добавил Зеленский.

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1588110707094085634

Накануне президент Индонезии сообщал, что лидеры трех стран пока не подтвердили свое участие во встрече G20. Видодо говорил, что позвонит им.

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Ранее Видодо пригласил на саммит G20 президента Зеленского. Тот говорил, что формат его участия в саммите будет зависеть от ситуации в стране и на фронте.

Российский диктатор Владимир Путин не исключил, что поедет на саммит, но окончательное решение еще не принято.

Глава МИД страны агрессора РФ Сергей Лавров допустил встречу Путина с президентом США Джо Байденом на саммите G20, Москва якобы ждет предложений.

Байден, который ранее подтвердил свое участие в саммите, говорил, что не видит веских причин для встречи с Путиным на встрече G20.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российские войска Саммит G20 Саммит G20 саммит G20 Бали

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