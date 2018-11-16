"Вставляют нож в спину и проворачивают, спрашивая: нормально, приятно?". Яценюк рассказал о его дискредитации партнерами по коалиции

Бывший премьер-министр Украины и лидер партии Народный фронт Арсений Яценюк рассказал, что не был готов к "циничной, грязной политической борьбе внутри провластной команды", которую "подхватили другие члены коалиции", во времена собственного премьерства.

Об этом политик рассказал Радио НВ в первом за долгое время большом интервью.

"Я не был готов к такой циничной, грязной политической борьбе внутри провластной команды, это для меня серьезный урок. Когда тебя бьют в лицо - it's okay [с англ. - это нормально, - Ред.], и еще, тем более, когда это делают твои оппоненты. Но когда в такой сложной ситуации тебе вставляют нож в спину и еще проворачивают, спрашивая: нормально, приятно?..", - сказал Яценюк.

Экс-премьер добавил, что до распада коалиции Европейская Украина (туда входили Блок Петра Порошенко, Всеукраинское объединение Батькивщина, Народный франт, Радикальная партия Олега Ляшко и Самопомич) представители радикалов, когда нужно было поддерживать какой-либо законопроект, "хотя бы поддерживали и говорили с отвращением", а Самопомич и Батькивщина "убежали с корабля коалиции".

Также лидер Народного фронта вспомнил об интервью изданию The Independent нардепа-беглеца Александра Онищенко, который "потратил 30 млн американских долларов на дискредитацию и снятие премьер-министра Яценюка".

"Я вам скажу, за 30 миллионов долларов можно начинать кампанию даже против Папы Римского", - добавил бывший премьер-министр.

Напомним, 17 февраля 2016 года из коалиции Европейская Украина вышла фракция Батькивщина, а 18 февраля - фракция Самопомощь. Причиной ухода стало неудачное голосование за отставку правительства Яценюка

В апреле 2018 года группа народных депутатов фракции Народный фронт посетила Национальное антикоррупционное бюро с требованием расследовать факты политической коррупции и "грязной кампании" против экс-премьер-министра Арсения Яценюка, которые озвучил беглый народный депутат Александр Онищенко в интервью изданию The Independent.

Слушайте полную версию интервью с Арсением Яценюком на Радио НВ сегодня в 20:00

Арсений Яценюк - премьер-министр Украины в 2014-2016 годах, лидер политической партии Народный фронт. В разное время занимал, в частности, должности министра экономики, министра иностранных дел, исполняющего обязанности главы Национального банка и председателя Верховной Рады.