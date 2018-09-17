Вспомнили о "духовных узах". РФ отреагировала на подписание Порошенко указа о прекращении действия договора о дружбе

В МИД РФ заявили, что жить в добрососедстве Украине и России "предначертано самой судьбой"

В Министерстве иностранных дел России заявили, что прекращение Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ нанесет "колоссальный урон" отношениям между двумя странами.

Об этом говорится в соответствующем комментарии российского МИД после подписания украинским президентом Петром Порошенко соответствующего указа.

"Киевские власти демонстрируют готовность с легкостью разрушать все то, что нарабатывалось годами и десятилетиями, рвать связи, веками выстраивавшиеся многими поколениями наших общих предков", - заявили в ведомстве.

Ссылаясь на некие "духовные узы", российские дипломаты выразили мнение, что преодоление кризиса, спровоцированного военным вторжением России в Украину, "предначертано самой исторической судьбой".

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При этом в МИД РФ отметили, что договариваться собираются с "более ответственными украинскими политиками".

Ранее сообщалось, что 17 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией от 31 мая 1997 года.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, заключенный в 1997 году, стал основополагающим документом украинской-российских отношений, предполагавших стратегическое партнерство "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и другие способы давления".