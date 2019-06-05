Андерс Аслунд
Вопрос денег. Как миру обуздать Путина?
Александр Гольц
Ближний круг Путина. Кто принимает решения в Кремле
Георгий Тука
Четыре тезиса о договоренностях в Минске
Павел Казарин
Угодить всем. В чем трагедия Владимира Зеленского
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

ВСП отменил увольнение судьи, которая отказалась арестовывать Саакашвили

Вчера, 19:20
Цей матеріал також доступний українською
ВСП отменил увольнение судьи, которая отказалась арестовывать Саакашвили - фото

Радио Свобода

Цокол отказалась арестовывать Саакашвили

Высший совет правосудия решил отменить увольнение судьи Печерского районного суда Киева Ларисы Цокол.

Об этом сообщается на сайте ВСП.

Однако Цокол решили отстранить от должности на шесть месяцев. Также она лишена права на получение доплат к должностному окладу судьи и направлена в Национальную школу судей для прохождения курса повышения квалификации следственных судей.

После него Цокол должна сдать квалификационное оценивание.

Напомним, что Цокол рассматривала дело экс-президента Грузии, экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили в декабре 2017 года. Прокуратура требовала применить к нему круглосуточный арест с ношением электронного браслета. Цокол отказала прокурорам в ходатайстве и освободила Саакашвили.

Теги:   Судья Михеил Саакашвили

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Финансы

Сегодня, 15:13

img
В НБУ не считают риском для финансовой стабильности увеличение инвестиций нерезидентов в ОВГЗ
События

Сегодня, 19:44

img
«Роли распределены, финал известен». Отец Екатерины Гандзюк назвал суд над убийцами «спектаклем»
Политика

Сегодня, 17:21

img
АП засекретила «дорожную карту» по Донбассу

ТОП 3

Политика

Вчера, 17:33

img
«Могу на суржике для вас». Между пресс-секретарем Зеленского и 5 каналом произошла перепалка в Twitter
30892
Политика

Вчера, 14:58

img
Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА
20521
Политика

Вчера, 23:13

img
Порошенко требует от Зеленского объяснений по «директиве» о снятии экономической блокады с Донбасса
11938