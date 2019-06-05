ВСП отменил увольнение судьи, которая отказалась арестовывать Саакашвили Вчера, 19:20 Цей матеріал також доступний українською Радио Свобода Цокол отказалась арестовывать Саакашвили Радио Свобода

Высший совет правосудия решил отменить увольнение судьи Печерского районного суда Киева Ларисы Цокол.

Об этом сообщается на сайте ВСП.

Однако Цокол решили отстранить от должности на шесть месяцев. Также она лишена права на получение доплат к должностному окладу судьи и направлена в Национальную школу судей для прохождения курса повышения квалификации следственных судей.

После него Цокол должна сдать квалификационное оценивание.

Напомним, что Цокол рассматривала дело экс-президента Грузии, экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили в декабре 2017 года. Прокуратура требовала применить к нему круглосуточный арест с ношением электронного браслета. Цокол отказала прокурорам в ходатайстве и освободила Саакашвили.