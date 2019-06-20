Высший совет правосудия подтвердил дисциплинарный проступок Луценко Вчера, 23:09 Цей матеріал також доступний українською ГПУ Юрий Луценко ГПУ

Высший совет правосудия обнаружил в действиях генпрокурора Юрия Луценко признаки дисциплинарного проступка.

Соответствующее решение было принято 20 июня во время рассмотрения жалобы на закрытие дисциплинарного производства в отношении главы ГПУ.

Указанное дело было закрыто Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров из-за того, что «генеральный прокурор не уполномочен применять дисциплинарные взыскания к самому себе».

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Высший совет правосудия не согласилась с таким выводом, установив, что генпрокурор может быть субъектом дисциплинарной ответственности в случае совершения им дисциплинарного проступка.

В результате Высший совет правосудия отменил решение комиссии и принял новое решение, в котором пришел к выводу о наличии в действиях генпрокурора состава дисциплинарного проступка, но закрыл дисциплинарное производство из-за истечения срока наложения дисциплинарного взыскания.