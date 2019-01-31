Вслед за Луценко. Глава Управления госохраны потребовал извинений от Гриценко Сегодня, 01:38 1492 Цей матеріал також доступний українською коллаж НВ Гелетей потребовал от Гриценко извинений коллаж НВ

Начальник Управления государственной охраны генерал-полковник Валерий Гелетей потребовал извинений от бывшего министра обороны, кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко.

Об этом вечером в среду, 30 января, Гелетей написал на своей странице в Facebook, комментируя заявления Гриценко, сделанные им в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Гриценко заявил, что Гелетей "ни дня не служил в армии", работал "в УБОП и УБЭП в начале 90-х... сплошное взяточничество и крышевание".

Начальник УГО отметил, что большую часть своей жизни работал и возглавлял подразделения по борьбе с организованными бандформированиями и подразделения криминальной разведки, "и именно этот опыт был крайне необходим для борьбы с террористическими и бандитскими группировками в районе боевых действий в 2014 году". В то же время Гелетей отрицает, что когда-то работал в подразделениях по борьбе с экономическими преступлениями или в прокуратуре.

Также Гелетей отметил, что на момент назначения его министром обороны большая часть Донецкой и Луганской областей была захвачена российскими оккупационными войсками и боевиками.

"...Именно сводные подразделения Управления государственной охраны Украины под моим руководством одними из первых направились в зону боевых действий", - отметил Гелетей.

Экс-министр обороны написал, что бойцы УДО в 2014 году освободили здание СБУ в Донецкой области и провели ряд успешных боевых операций, в частности, зачистку горы Карачун.

"Вы бы это очень хорошо знали, если бы шли бок о бок, освобождая дом за домом, разминируя оставленные террористами растяжки, снимая с украинских административных зданий флаги сепаратистов и РФ, которые и до сих пор лежат в моем кабинете как напоминание. Зайдите в гости извиниться за свои слова, и я вам покажу эти флаги!", – написал Гелетей.

Он также обвинил Гриценко в "распродаже" армии и коррупции во времена пребывания на посту министра обороны.

"Поговорим с вами о том, кто из министров обороны так "профессионально" распродал армию, систематически разваливая ее коррупционными схемами, кто продавал последние военные госпитали российским банкам и пустил с молотка военные объекты на черноморском побережье Крыма. Расскажу вам, где воевали сыновья президента Украины Петра Порошенко и генерального прокурора Юрия Луценко, а где в это время находились вы", - написал он.

Напомним, в интервью Гордону Гриценко также заявил о том, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и другие высокопоставленные политики скрывали своих сыновей от службы в АТО. Луценко отреагировал на это заявление, напомнив, что его сын служил добровольцем в АТО, и потребовал от экс-министра обороны извинений. После этого Гриценко в Facebook извинился перед сыном Луценко Александром, однако отказался приносить извинения генпрокурору.