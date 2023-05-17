Защита Князева обжаловала его задержание, экс-главу Верховного суда доставили в ВАКС 17 мая, 13:27 Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $2,7 млн (Фото:Leah Millis/Reuters)

Защита экс-главы Верховного суда Всеволода Князева, которого подозревают в получении взятки в 2,7 млн долларов, обжаловала его задержание.

Как сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда, жалобу будет рассматривать ВАКС, куда уже доставили бывшего судью, пишет Укринформ.

«Экс-главу Верховного Суда доставили в суд, пока ждем начала заседания», — отметили там.

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Перед этим в Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что в ВАКС назначено судебное заседание по рассмотрению жалобы стороны защиты на задержание Князева.

Вечером 15 мая СМИ сообщили, что главу Верховного суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $3 миллиона — это задокументировали НАБУ и САП. Позже антикоррупционные органы заявили, что разоблачили «масштабную коррупцию в Верховном суде», не назвав имен фигурантов.

Позже в САП подтвердили задержание Князева.

Директор НАБУ Семен Кривонос рассказал, что зафиксировали ряд контактов владельца группы Финансы и кредит Константина Жеваго с одним из владельцев адвокатского объединения, которым пользовались для прикрытия преступной деятельности. Речь шла о договоренности о неправомерной выгоде в пользу чиновников суда «за принятие нужного для этого предпринимателя решения».

Бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке.

16 мая Князева лишили должности главы Верховного суда.