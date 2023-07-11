Экс-главу Верховного суда Князева оставили под стражей на два месяца

11 июля, 17:24
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Всеволод Князев в суде, 18 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Всеволод Князев в суде, 18 мая 2023 года (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Высший антикоррупционный суд во вторник, 11 июля, продлил действие меры пресечения бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева, которого подозревают в получении взятки в 2,7 миллиона долларов.

Как сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram, арест Князева с альтернативой залога в 75 млн грн продлили до 8 сентября.

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Общественная организация Transparency International Ukraine пишет, что ВАКС также продлил меру пресечения вероятному соучастнику Князева адвокату Олегу Горецкому — арест до 7 сентября с возможностью внести залог в 80 млн грн.

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Дело Князева: что известно

Вечером 15 мая СМИ сообщили, что главу Верховного суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $2,7 миллиона — это задокументировали НАБУ и САП.

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Позже в САП подтвердили задержание Князева. Директор НАБУ Семен Кривонос назвал это крупнейшим разоблачением высшего должностного лица в судебной ветви власти за время работы НАБУ и САП.

Пленум ВС 16 мая выразил недоверие Князеву — он лишился должности главы суда, но остается судьей до решения Высшего совета правосудия. Ему и его сообщнику-адвокату сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. 18 мая Князева арестовали на два месяца с альтернативой залога в размере 107 млн грн, позже залог уменьшили до 75 млн.

26 мая пленум Верховного суда выбрал новым главой Станислава Кравченко — он был председателем Кассационного уголовного суда в составе ВС.

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Константин Жеваго и Всеволод Князев (Фото:Коллаж NV / NV / supreme.court.gov.ua) «В Верховном Суде подоили лоха?» Трагикомическая история о Жеваго, Князеве и рекордной взятке — пересказывает Николов из проекта Наші гроші

По словам директора НАБУ, правоохранители зафиксировали контакты владельца группы Финансы и кредит Константина Жеваго с одним из владельцев адвокатского объединения, которым пользовались для прикрытия преступной схемы. Речь шла о договоренности о взятке судьям «за принятие нужного для предпринимателя решения».

«Адвокатское объединение выступало посредником между руководством суда и теми, кто хотел за неправомерную выгоду решить свои вопросы в суде. Это касалось не только Верховного Суда, но и большинства судов на территории Украины», — заявили представители САП.

Бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке. 19 апреля 2023 года Верховный суд оставил за компанией Жеваго 40% акций Полтавского горно-обогатительного комбината в судебной тяжбе, которая длилась с 2005 года.

Правоохранители также проверяют другие факты получения взяток судьями Верховного суда.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Коррупция Уголовное дело Мера пресечения Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) Взятка ВАКС Всеволод Князев

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