ВАКС отклонил жалобу на задержание экс-главы Верховного Суда Князева

17 мая, 17:26
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Всеволод Князев (Фото:Всеволод Князев/Facebook)

Всеволод Князев (Фото:Всеволод Князев/Facebook)

Высший антикоррупционный суд не удовлетворил жалобу защиты бывшего главы Верховного Суда Всеволода Князева на его задержание по делу о взятке на 2,7 млн долларов.

Как сообщает Transparency International Ukraine в Telegram, ВАКС рассмотрел жалобу адвокатов Князева о том, что его задержание незаконно, и отказал в ее удовлетворении.

Эту информацию подтвердили в Национальном антикоррупционном бюро в Telegram. В ВАКС напомнили, что решение не подлежит обжалованию.

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18 мая Высший совет правосудия должен принять решение по поводу разрешения на арест Князева.

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Вечером 15 мая СМИ сообщили, что главу Верховного Суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $2,7 миллиона — это задокументировали НАБУ и САП.

Позже в САП подтвердили задержание Князева. Директор НАБУ Семен Кривонос назвал это крупнейшим разоблачением высшего должностного лица в судебной ветви власти за время работы НАБУ и САП.

По словам Кривоноса, правоохранители зафиксировали контакты владельца группы Финансы и кредит Константина Жеваго с одним из владельцев адвокатского объединения, которым пользовались для прикрытия преступной деятельности. Речь шла о договоренности о взятке судьям «за принятие нужного для этого предпринимателя решения».

«Адвокатское объединение выступало посредником между руководством суда и теми, кто хотел за неправомерную выгоду решить свои вопросы в суде. Это касалось не только Верховного Суда, но и большинства судов на территории Украины», — заявили представители САП.

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Правоохранители также проверяют другие факты получения взяток судьями Верховного Суда.

Пленум ВС 16 мая выразил недоверие Князеву — он лишился должности главы суда, но остается судьей до решения Высшего совета правосудия. Ему и его сообщнику-адвокату сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке. 19 апреля 2023 года Верховный Суд оставил за компанией Жеваго 40% акций Полтавского горно-обогатительного комбината в судебной тяжбе, которая длилась с 2005 года.

Князева избрали главой Верховного Суда в конце октября 2021 года. С 2017-го он занимал должность судьи и секретаря Верховной палаты ВС.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Коррупция Верховный суд Украины Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Задержание Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) Взятка ВАКС Всеволод Князев

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