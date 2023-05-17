САП просит выдать разрешение на арест экс-главы Верховного суда Князева 17 мая, 14:54 Всеволод Князев подозревается в получении взятки в $2,7 млн (Фото:Верховный суд/Facebook)

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший совет правосудия за разрешением взять под стражу экс-главу Верховного суда Всеволода Князева, который подозревается в получении рекордной взятки в $2,7 млн.

В пресс-службе ведомства уточнили, что заседание назначено на четверг, 18 мая, на 11:00.

О результатах рассмотрение представления касательно разрешения на арест Князева сообщат дополнительно.

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Вечером 15 мая СМИ сообщили, что главу Верховного суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $3 миллиона — это задокументировали НАБУ и САП. Позже антикоррупционные органы заявили, что разоблачили «масштабную коррупцию в Верховном суде», не назвав имен фигурантов.

Позже в САП подтвердили задержание Князева. 17 мая защита обжаловала его задержание, ВАКС рассматривает жалобу.

Директор НАБУ Семен Кривонос рассказал, что зафиксировали ряд контактов владельца группы Финансы и кредит Константина Жеваго с одним из владельцев адвокатского объединения, которым пользовались для прикрытия преступной деятельности. Речь шла о договоренности о неправомерной выгоде в пользу чиновников суда «за принятие нужного для этого предпринимателя решения».

Бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке.

16 мая Князева лишили должности главы Верховного суда.