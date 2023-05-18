САП просит для Князева арест с возможностью внесения залога 18 мая, 15:57 Князеву изберут меру пресечения по делу о рекордной коррупции в 2,7 млн долларов (Фото:Суспільне)

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд ходатайство об избрании экс-главе Верховного Суда Всеволоду Князеву меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Об этом сообщил прокурор САП Александр Омельченко после заседания Высшего совета правосудия, пишет Укринформ.

«Мы подали к следователю судьи Высшего антикоррупционного суда ходатайство об избрании Князеву меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога», — отметил он.

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Прокурор не уточнил, какой размер залога будет требовать САП.

В пресс-службе ведомства в Facebook уточнили, что заседание ВАКС по избранию Князеву меры пресечения назначено на 16:00 18 мая.

Вечером 15 мая СМИ сообщили, что главу Верховного Суда Всеволода Князева подозревают в получении взятки в $2,7 миллиона — это задокументировали НАБУ и САП.



Позже в САП подтвердили задержание Князева. Директор НАБУ Семен Кривонос назвал это крупнейшим разоблачением высшего должностного лица в судебной ветви власти за время работы НАБУ и САП.

По словам Кривоноса, правоохранители зафиксировали контакты владельца группы Финансы и кредит Константина Жеваго с одним из владельцев адвокатского объединения, которым пользовались для прикрытия преступной деятельности. Речь шла о договоренности о взятке судьям «за принятие нужного для этого предпринимателя решения».

Правоохранители также проверяют другие факты получения взяток судьями Верховного Суда.

Пленум ВС 16 мая выразил недоверие Князеву — он лишился должности главы суда, но остается судьей до решения Высшего совета правосудия. Ему и его сообщнику-адвокату сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Бизнесмен Жеваго отрицает свою причастность к многомиллионной взятке. 19 апреля 2023 года Верховный Суд оставил за компанией Жеваго 40% акций Полтавского горно-обогатительного комбината в судебной тяжбе, которая длилась с 2005 года.



Князева избрали главой Верховного Суда в конце октября 2021 года. С 2017-го он занимал должность судьи и секретаря Верховной палаты ВС.