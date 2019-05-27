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«Всем, кроме БПП»: Коломойский рассказал, кому будет симпатизировать на выборах в Раду

Сегодня, 08:00
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«Всем, кроме БПП»: Коломойский рассказал, кому будет симпатизировать на выборах в Раду - фото

Украинская правда

Коломойский сказал, что поддерживает партию Слуга народа

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что на предстоящих парламентских выборах будет симпатизировать «всем, кроме БПП».

В интервью Украинской правде на вопрос, будет ли он «мочить» БПП, Коломойский ответил, что ему «не надо их мочить».

«Порошенко только что ушел, и сейчас посыплется на него все, что за последние 5 лет накопилось… И если он выживет, если эта политическая сила выживет, то она очистится, уже потом в следующий раз, к следующим выборам им уже закидывать это не надо будет», — считает олигарх.

Также Коломойский сказал, что поддерживает партию Слуга народа.

Относительно Владимира Гройсмана олигарх сказал, что он ему «не симпатичен».

Также Коломойский считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков «вряд ли» пойдет на парламентские выборы.

«А с кем Авакову идти? Гройсман непонятно, что там за партия, братская могила. Я думаю, Аваков находится сегодня в том положении, что ему вообще ни с кем не надо идти. Он сам по себе величина», — заявил Коломойский.

Он считает, что Аваков «точно останется министром, если никуда не пойдет».

Теги:   Парламентские выборы Игорь Коломойский

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