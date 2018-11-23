Вселенский патриархат примет решение относительно томоса 27-29 ноября - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Вселенский патриархат примет решение о томосе для Украинской православной церкви на Синоде 27-29 ноября.
“27-29 ноября Ростислав Павленко (советник президента - Ред.) движется в Стамбул для того, чтобы принять участие в историческом Синоде Вселенского патриархата, где будет приниматься решение об утверждении томоса”, - цитирует президента Укринформ.
Порошенко добавил, что в декабре будет собран Собор новой, Украинской автокефальной православной церкви.
Объединительный собор украинских православных церквей состоится в декабре 2018 года.
Ранее Вселенский патриархат назначил объединительный собор украинских православных церквей на декабрь 2018 года, подтвердив свое решение предоставить томос об автокефалии православной церкви в Украине.
Точная дата собора будет названа в ходе заседания Синода Вселенского патриархата 27-29 ноября.
11 октября синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.
В ответ РПЦ разорвала отношения с Вселенским престолом и назвала действия патриарха Варфоломея "раскольническими". Вселенский патриар заявил, что РПЦ рано или поздно будет вынуждена смириться с автокефалией Украинской церкви.
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