Вселенский Патриархат начал рассматривать предоставление автокефалии Украине

Вселенский Патриархат рассмотрел обращения от иерархов украинских православных церквей и властей Украины и начал рассмотрение вопроса о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии. Об этом сообщает пресс-служба Святого и Священного Синода.

В сообщении указано, что вопрос об автокефалии украинской церкви будет обсуждаться с сестринскими церквями.

"Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви", - заявил президент Украины Петр Порошенко.

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Верховная Рада приняла обращение к Вселенскому патриарху Варфоломею с призывом о предоставлении автокефалии (независимости) Православной церкви в Украине. В парламенте пояснили, что в связи с вторжением РФ в Украину и оккупацией части ее территорий украинцы больше не воспринимают идею церковного единения с РПЦ, чей патриарх Кирилл играет одну из ключевых ролей в этой гибридной войне.

17 апреля президент Петр Порошенко написал официальное обращение к Вселенскому патриарху о создании в Украине единой и независимой Православной церкви.

В Украинской православной церкви Киевского патриархата поддержали обращение президента Петра Порошенко к архиепископу Константинополя, Вселенскому патриарху Варфоломею о создании единой Церкви в Украине.

В свою очередь, УПЦ МП негативно отреагировала на инициативу создания независимого Православной церкви в Украине.

Отметим, что с начала 90-х в Украине существует сразу несколько юрисдикций, которые называют себя православными поместными и автокефальными церквями.

Канонический статус имеют Украинская православная церковь Московского патриархата и Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Украинская православная церковь Киевского патриархата - канонически непризнанная.

Кроме того, в Украине также существует непризнанная Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).