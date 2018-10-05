05 октября 2018, пятница

Вселенский патриарх может посетить Украину – экзарх

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Вселенский патриарх Варфоломей

Вселенский патриарх Варфоломей

Вселенский патриарх Варфоломей может посетить Украину, когда для этого сложатся обстоятельства, заявил экзарх Константинополя, епископ Эдмонтонский Иларион.

Об этом епископ Иларион заявил во во время встречи с председателем Верховной рады Андреем Парубием.

"Мы надеемся на тесное сотрудничество с Верховной радой. Я думаю, что его Святейшество, как обстоятельства сложатся, посетит Украину, и, также, будет присутствовать здесь в этой Верховной раде, которая приняла это историческое решение (обращение с просьбой об автокефалии – Ред.)", - цитирует епископа Илариона РБК-Украина.

По словам экзарха, в рамках процесса предоставления автокефалии уже прошли  встречи с представителями власти и религиозных организаци, в частности,  с представителями всеукраинского совета церквей. 

7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей І назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской Церкви. Личными представителями патриарха назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Галльский Эммануил заявил, что назначенные в Киев экзархи помогут проложить путь к автокефалии.

14 сентября РПЦ заявила, что прекращает участие в структурах под главенством Константинопольского патриархата и прекращает поминать Вселенского патриарха Варфоломея во время  богослужений на фоне подготовки Фанаром автокефалии Украинской церкви. В то же время в Москве заверили, что "евхаристическое общение" пока не прекращается. 

Во Вселенском патриархате выразили надежду, что это поспешное и неканоническое решение будет отменено и диалог будет восстановлен.

Также Константинополь отметил, что Фанар никогда не давал томоса об автокефалии Московской церкви, а только лишь нормализовал ситуацию, подняв эту кафедру на патриаршее достоинство.

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