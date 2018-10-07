"Всех, кто хочет нравиться бабушкам, а не инвесторам". Известные украинцы рассказали, кого из топ-чиновников хотели бы уволить

Журнал Новое Время спросил известных соотечественников, кого из украинских госслужащих высшего ранга необходимо отстранить от занимаемой должности.

Анатолий Амелин, соучредитель, директор экономических программ аналитического центра Украинский институт будущего:

Из топов - президента. Именно первое лицо с его полномочиями задает тон работе любой организации, ее принципам и ценностям.

Мы довольны ценностями? Тягой к борьбе с коррупцией, справедливому правосудию, развитию страны, а не своих бизнесов?

И получается, как у Мюнхгаузена: "Попадется хорошая жена - будешь счастлив, плохая - станешь философом". Вот и мы последние четыре года только философствуем и создаем параллельные структуры, не доверяя президенту.

Леонид Остальцев, основатель и владелец компании Veterano Group, в которую входят Pizza Veterano и Veterano Coffee:

Юрия Луценко. Генпрокурор, который до сих пор не посадил ни одного топ-чиновника и при этом всячески ведет войну с НАБУ, - это дно, как по мне.

Александр Сидоренко (Фоззи), музыкант, солист группы ТНМК:

Всех тех, кто хочет понравиться бабушкам, а не инвесторам.

Андрей Кокотюха, писатель, киносценарист:

Я бы ввел ротацию всех топ-чиновников. Поработал год - уступи место другому.

Если нужны фамилии - я бы уволил не только господина Юрия Стеця, но и убрал бы все Министерство информационной политики Правда, украинская традиция такова, что на новом месте новый человек переделает работу прежнего [чиновника] с точностью до наоборот. Что загонит в тупик любое начинание.

Если нужны фамилии - я бы уволил не только господина Юрия Стеця, но и убрал бы все Министерство информационной политики. Его функции непонятны, информационной политики в Украине нет, пророссийская информация рулит даже с билбордов. Будь у нас руководитель Минздрава - уволил бы и его. Но госпожа Ульяна Супрун только исполняет обязанности, которые видит, в частности, в рекомендациях не преувеличивать значение супа в ежедневном рационе. Министерства кулинарии в Украине пока нет.

Павел Гудимов, арт-менеджер, музыкант, основатель галереи Я Дизайн:

Во-первых, я не очень знаю, за какие грехи отправляют в отставку. А во‑вторых, на сегодняшний день у меня нет таких уж раздражающих фигур. По крайней мере в той части политики, с которой я сталкиваюсь. Даже наоборот: у меня есть примеры, которые меня вдохновляют и дают понять, что во власть пришли нормальные люди.

Ирина Медушевская, блогер:

Всех. Потому что даже к тем, к кому мы начали писать приставки "новые" - новые политики, новые чиновники, - [не справляются]. К сожалению, это, может быть, даже не их вина, а их беда: они работают по старым схемам. И ничего не могут с этим сделать. А чтобы разорвать этот бюрократический замкнутый круг, нужно время. Как Моисей 40 лет водил людей по пустыне, чтобы умер последний, кто помнил о рабстве, вот так и у нас должно пройти 100 лет, когда все забудут, кто такой Ленин, кто такой Сталин и что такое социализм.

Светлана Залищук, народный депутат от Блока Петра Порошенко:

Генерального прокурора. Потому что это человек, получивший должность из‑за лояльности к президенту, при этом законодательство было специально принято под одного человека. И это прецедент. Он не имеет юридического образования, ангажированный человек, а потому не делает свою работу эффективно. Более того, он способствует войнам между антикоррупционными органами и заинтересован в ослаблении НАБУ. А я считаю, что НАБУ делает очень хорошую работу.

Органы ГФС и таможни часто работают как репрессивная машина, направленная против бизнеса Еще бы я пересмотрела кандидатуру руководителя Государственной фискальной службы (ГФС). К сожалению, органы ГФС и таможни часто работают как репрессивная машина, направленная против бизнеса.

Максим Лазебник, директор Всеукраинской рекламной коалиции:

Я никогда не понимал мотивации людей, воспринимающих поход во власть как поход за деньгами. Мне кажется, карьера политика предполагает получение иных дивидендов, нежели возможность кулуарно порешать что‑то по‑крупному. Осушить болото, построить на этом месте город-сад и войти в историю своей страны как герой-реформатор. Чтобы дети, внуки и правнуки гордились. Это должно драйвить, а не очередной миллион или пакет акций.

Я не знаю ни одного украинского топ-чиновника начиная с самых-самых главных, которого можно было бы отнести к таким политикам. Да и к политикам вообще.

Я бы сменил всех. Может, правда, я плохо проинформирован, и все эти ребята "працюють" не жалея сил, а это неблагодарный народ у нас такой, что не ценит. Только вот осушенных болот не видно.

Алекс Лисситса, гендиректор компании ИМК, президент ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса

Одной из самых проблемных зон для работы бизнеса в Украине является проблема нехватки кадров и само трудовое законодательство. Это законодательство было заложено в основу еще в коммунистическом прошлом и стимулирует работать вчерную.

К сожалению, министр соцполитики Андрей Рева, в компетенцию которого входят и трудовые отношения, и вопросы миграции, так и не смог предложить необходимые реформы по выводу бизнеса из тени, по совершенствованию трудовых отношений к реалиям 2018‑го касательно и тарифов, и межотраслевых соглашений. Да и не пытался выйти на контакт с бизнесом. Очевидно, не до конца понимая всю серьезность проблемы. Поэтому я бы отправил в отставку министра соцполитики.

Андрей Длигач, гендиректор группы компаний Advanter Group, соучредитель гражданской платформы Нова країна

Отставки явно не справившихся с вызовами чиновников - таких как Юрий Луценко, Назар Холодницкий - символически важны. Но системы не меняют.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое Время - №36 от 4 октября 2018 года