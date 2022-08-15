Все российские террористы в Украине будут найдены и уничтожены — Зеленский 15 августа, 23:15 Президент Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский предупредил российских оккупантов в Украине, что они все будут найдены и уничтожены украинскими силами.

Во время вечернего видеообращения он рассказал, что ситуация на Донбассе не изменилась за последние сутки, а на юге страны ВСУ оттесняют россиян.

Президент поблагодарил украинских артиллеристов, разведчиков и СБУ, которые участвуют в уничтожении командных пунктов оккупантов и их складов боеприпасов.

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«Все российские террористы в Украине должны знать, что каждый метр украинской земли для них — это абсолютная опасность. И как бы они не пытались спрятаться, где бы это не было, они будут найдены и уничтожены», — сказал Зеленский.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 43 750 своих военных, 1876 танков, 233 самолета, 195 вертолетов, 787 БПЛА, 15 кораблей и катеров и не только.

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