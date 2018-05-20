"Все герои, которые боролись за Украину, заслуживают признания, почета и уважения" - Порошенко ко Дню жертв политических репрессий

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Facebook

"Мы сделали свой европейский выбор. Мы уверенно выходим из сферы российского влияния" – Порошенко

В заявлении ко Дню жертв политических репрессий 1937-1938 годов президент Украины Петр Порошенко почтил память жертв преступлений коммунистического тоталитарного режима и напомнил о главной цели украинского государства выйти из зоны притяжения к Российской империи. Обращение президент опубликовал в Twitter.

"Сейчас мы отмечаем восьмидесятую годовщину массовых политических репрессий 1937-1938 годов. Из-за непостижимо больших масштабов, которые точно установить невозможно до сих пор, это преступление коммунистического тоталитарного режима называют Большим террором", – отметил Порошенко.

Президент напомнил, что три года назад был подписан закон О правовом статусе и почтении памяти борцов за независимость Украины в двадцатом веке, в котором на государственном уровне было засвидетельствовано, что "все герои, которые воевали и погибли в борьбе за Украину, заслуживают признания, почета и уважения".

Также в заявлении говорится, что согласно ЗУ Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине был переименован более 52 тысяч площадей и улиц, почти тысяча населенных пунктов и демонтировано почти полторы тысячи памятников Ленину.

В обращении президент также коснулся темы автокефалии украинской церкви.

Президент отметил, что его главная миссия, в которой он чувствует поддержку большинства украинского общества, – это сделать так, чтобы Украина безвозвратно вышла из смертельно опасной зоны притяжения к Российской империи.

"Мы сделали свой европейский выбор. Мы уверенно выходим из сферы российского влияния", – добавил Порошенко, а также напомнил об оккупированных территориях восточной Украины.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в своем заявлении напомнил, что более полумиллиона Украинский стали жертвами политических репрессий тоталитарного коммунистического режима.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове