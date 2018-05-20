"Все герои, которые боролись за Украину, заслуживают признания, почета и уважения" - Порошенко ко Дню жертв политических репрессий

"Мы сделали свой европейский выбор. Мы уверенно выходим из сферы российского влияния" – Порошенко

В заявлении ко Дню жертв политических репрессий 1937-1938 годов президент Украины Петр Порошенко почтил память жертв преступлений коммунистического тоталитарного режима и напомнил о главной цели украинского государства выйти из зоны притяжения к Российской империи. Обращение президент опубликовал в Twitter.

"Сейчас мы отмечаем восьмидесятую годовщину массовых политических репрессий 1937-1938 годов. Из-за непостижимо больших масштабов, которые точно установить невозможно до сих пор, это преступление коммунистического тоталитарного режима называют Большим террором", – отметил Порошенко.

Президент напомнил, что три года назад был подписан закон О правовом статусе и почтении памяти борцов за независимость Украины в двадцатом веке, в котором на государственном уровне было засвидетельствовано, что "все герои, которые воевали и погибли в борьбе за Украину, заслуживают признания, почета и уважения".

Также в заявлении говорится, что согласно ЗУ Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов в Украине был переименован более 52 тысяч площадей и улиц, почти тысяча населенных пунктов и демонтировано почти полторы тысячи памятников Ленину.

В обращении президент также коснулся темы автокефалии украинской церкви.

Надеюсь, где-то на небесах душа владыки, который сто лет назад поставил на повестку дня вопрос об автокефалии, слышит наши молитвы к Господу о предоставлении Томосу. - Петр Порошенко (@poroshenko) 20 мая 2018 г.

Президент отметил, что его главная миссия, в которой он чувствует поддержку большинства украинского общества, – это сделать так, чтобы Украина безвозвратно вышла из смертельно опасной зоны притяжения к Российской империи.

"Мы сделали свой европейский выбор. Мы уверенно выходим из сферы российского влияния", – добавил Порошенко, а также напомнил об оккупированных территориях восточной Украины.

Десятилетиями, применяя так называемую мягкую силу, Россия готовила опасные маршруты для танков. И вот именно там, где их идеологические диверсанты погрузились глубже, они и парализовали волю к сопротивлению. И именно там у нас теперь оккупированные территории, которые надо увольнять. - Петр Порошенко (@poroshenko) 20 мая 2018 г.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в своем заявлении напомнил, что более полумиллиона Украинский стали жертвами политических репрессий тоталитарного коммунистического режима.