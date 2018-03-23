Все доказательства по делу Савченко уже собраны - СБУ

В уголовном производстве по делу народного депутата Надежды Савченко уже собраны все доказательства, заявил заместитель главы Службы безопасности Виктор Кононенко в ответ на соответствующий вопрос журналист, пишет Униан.

"Новых доказательств быть не может, потому что доказательства уже были собраны до того, как произошли события, о которых вы знаете", - сказал он.

О деталях дела представитель СБУ говорить отказался, аргументируя это запретом следователя.

Ранее сообщалось, что Савченко грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

В суде Савченко объявила о начале голодовки.

Накануне Верховная Рада поддержала снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко, а также дала добро на ее арест и задержание.

После этого следователь СБУ задержал народного депутата Надежду Савченко. Она провела в СИЗО всю ночь.

Савченко инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков, заговор с Владимиром Рубаном, который уже под арестом, и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговоров об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.