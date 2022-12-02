Среди членов НАТО «было много эмоций» после заявки Украины, но сейчас все подтверждают, что Киев будет в Альянсе — Стефанишина

2 декабря, 00:57
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Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции (Фото:Дмитрий Васильев / Facebook)

Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции (Фото:Дмитрий Васильев / Facebook)

Все страны—члены НАТО согласны с тем, что Украина должна вступить в Альянс, и рассмотрят ее заявку.

Об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в четверг, 1 декабря, на Киевском безопасностном форуме, который организовывает Фонд Арсения Яценюка Open Ukraine.

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Стефанишина отметила, что решение Украины подать заявку на вступление в НАТО сделано «не для того, чтобы закончить эту войну или спасти Украину», а является стратегическим решением на послевоенное время. По словам вице-премьера, после заявки у многих стран, в первую очередь США, «было много эмоций», однако никто не сказал Украине нет.

«Фактически все 30 стран НАТО по итогам встречи в Бухаресте официально подтверждают, что Украина будет членом НАТО и заявку Украины официально рассмотрят — то, на что мы не рассчитывали. Теперь наша главная задача — воплотить это решение на саммите НАТО в Вильнюсе в июле [2023 года]», — сказала она.

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что для рассмотрения вопроса членства Украины в Альянсе Украина должна победить в развязанной Россией полномасштабной войне.

Президент Владимир Зеленский 30 сентября заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

В Офисе президента 4 октября сообщили, что генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг получил заявку Украины. Теперь ее будут рассматривать на уровне послов государств-членов в Брюсселе.

https://www.youtube.com/embed/4j-mM5L5XKk
Редактор: Нина Григорская

Теги:   НАТО Евроинтеграция Вступление в НАТО Украина НАТО Украина-НАТО Ольга Стефанишина Война России против Украины

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