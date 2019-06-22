Нет диванным патриотам и русскому миру. Известные украинцы рассказали, кого не хотят видеть в новой Раде 22 июня, 07:09 8440 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Досрочные выборы назначены на 21 июля REUTERS/Valentyn Ogirenko

Журнал НВ расспросил известных соотечественников, каким политсилам, по их мнению, не место в новом парламенте и кого они больше не хотели бы видеть в Раде.

Влад Троицкий, театральный режиссер, основатель фестиваля ГогольFest:

Системных депутатов, которые [попадают в Раду] из созыва в созыв. Точно практически всех, кто связан с бывшей Партией регионов, а именно с Оппозиционной платформой — За жизнь. Также 90 % представителей Батькивщины и 95 % Блока Петра Порошенко. Ну, а свежие — Слуга народа и Голос — пусть бы дерзали.

Что касается старых политиков. Во-первых, это люди, которые системно перекрашиваются. А во‑вторых, все‑таки запачканные, коррумпированные и циничные. Не веришь им. А для меня самое ужасное, что может быть, это цинизм. Особенно в столь хрупкой и ранимой стране циничные люди во власти разъедают самое важное — веру и мечту.

Ирина Медушевская, блогер:

Как по мне, эта Рада [VIII созыва] была самая проукраинская. Но все же я не могу видеть на парламентской трибуне Вадима Новинского, Юрия Бойко и Александра Вилкула. Вот этих всех [представителей] пророссийского Оппоблока.

Максим Лазебник, директор Всеукра­инской рекламной коалиции:

Хотелось бы видеть больше свежих лиц, а не тертых политиков, перетекающих из Рады в Раду, из одной политсилы в другую. Больше компетентных юристов, а не лояльных кнопкодавов. Хотелось бы отделить бизнес от политики. Соответственно не видеть в Раде бизнесменов или лоббистов большого бизнеса.

Хотелось бы видеть больше свежих лиц, а не тертых политиков

Хотелось бы видеть людей, мотивированных смыслами XXI века, а не материальным накоплением. Увлеченных поиском объединяющей национальной идеи в правильном прочтении слова «нация». Но не озабоченных лжепатриотов-националистов, привыкших разделять свой народ.

Леонид Остальцев, владелец VeteranoPizza, основатель VeteranoGroup:

Больше всего я не хочу там видеть Оппозиционный блок как таковой. Потому что вражеские политсилы, которые находятся в Верховной Раде Украины, — это полнейший треш. Хотя, наверное, это тоже элемент демократии, но я что‑то сомневаюсь. Потому что вопросы нацбезопасности все же важны. И когда представители оккупанта занимают часть украинского парламента и имеют политическое влияние, то меня это не просто волнует — я прямо переживаю.

Больше всего я не хочу там видеть Оппозиционный блок как таковой

В то же время вопрос [состава] Верховной Рады — это вопрос голосования. Как сказал Сергей Жадан, избирателей новых не завезут. Поэтому вне зависимости от того, кого я там хочу или не хочу видеть, будут там те, кого выберут наши сограждане. Только наше политическое образование пока не позволяет нам выбирать в Раду достойных людей. А выбираем только популистов и врунов.

Алим Алиев, программный директор Крымского дома:

Не хочу видеть тех, кому чужда идея конкурентной, свободной, сильной и независимой страны. Тех, кто является апологетом русского мира, для кого коррупция — норма жизни, а оккупация Крыма и части Донецкой и Луганской областей — ширма для собственного обогащения. Ну и, конечно, приверженцев тоталитарных идеологий, которые цинично оправдывают преступления прошлого и настоящего.

Алекс Лисситса, гендиректор компании ИМК, президент ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса:

Не хочется видеть многих кандидатов по округам, которые откровенно покупают голоса избирателей или же представляют класс местных князьков, которые правдами и неправдами хотят застолбить за собой не только экономическое, но и политическое влияние над территорией своих бизнес-интересов. Особенно это бросается в глаза в округах Черниговской и Сумской областей.

Хочется видеть парламент, который не будет два года делить должности

Хочется видеть парламент, который не будет два года делить должности, не имея реформаторской повестки дня хотя бы на среднесрочный период. Хочется видеть депутатов, которые не пришли учиться, а начали сразу думать, как перезапустить экономику страны так, чтобы она росла на 7−10 % в год.

Андрей Пигулевский, основатель и владелец фермы Устрицы Скифии:

В Верховную Раду идут либо защищать свои активы, либо чтобы развенчать свои романтические пассионарные иллюзии. Считаю, что европейский парламентаризм в отсутствие хотя бы 200‑летней истории вреден и опасен для нашей страны. Верховное вече, куда округ из 10−20 тыс. украинцев делегирует представителя, было бы гораздо эффективнее.

Энрике Менендес, глава аналитического центра Донбасский институт региональной политики:

Я не хочу видеть там бардак, а хочу видеть конструктивную работу. Не хочу видеть диванных патриотов, а хочу видеть людей, настроенных на поиск мирного решения конфликта на Донбассе.

Хочу, чтобы в парламенте были равно представлены разные точки зрения и интересы разных регионов Украины. Чтобы парламент был местом для диалога, а не для показухи. Хочу, чтобы трансляции канала Рада можно было смотреть и не плеваться.

Но главное, я не хочу видеть в Раде людей, для которых самое важное в депутатстве — это защита личных интересов и ничего другого. И хочу, чтобы депутаты могли где надо поддержать президента и Кабмин, а где надо — возразить им.

Читайте этот материал в свежем номере журнала НВ — № 22 от 20 июня 2019 года

