Нет диванным патриотам и русскому миру. Известные украинцы рассказали, кого не хотят видеть в новой Раде
Журнал НВ расспросил известных соотечественников, каким политсилам, по их мнению, не место в новом парламенте и кого они больше не хотели бы видеть в Раде.
Влад Троицкий, театральный режиссер, основатель фестиваля ГогольFest:
Системных депутатов, которые [попадают в Раду] из созыва в созыв. Точно практически всех, кто связан с бывшей Партией регионов, а именно с Оппозиционной платформой — За жизнь. Также 90 % представителей Батькивщины и 95 % Блока Петра Порошенко. Ну, а свежие — Слуга народа и Голос — пусть бы дерзали.
Что касается старых политиков. Во-первых, это люди, которые системно перекрашиваются. А во‑вторых, все‑таки запачканные, коррумпированные и циничные. Не веришь им. А для меня самое ужасное, что может быть, это цинизм. Особенно в столь хрупкой и ранимой стране циничные люди во власти разъедают самое важное — веру и мечту.
Ирина Медушевская, блогер:
Как по мне, эта Рада [VIII созыва] была самая проукраинская. Но все же я не могу видеть на парламентской трибуне Вадима Новинского, Юрия Бойко и Александра Вилкула. Вот этих всех [представителей] пророссийского Оппоблока.
Максим Лазебник, директор Всеукраинской рекламной коалиции:
Хотелось бы видеть больше свежих лиц, а не тертых политиков, перетекающих из Рады в Раду, из одной политсилы в другую. Больше компетентных юристов, а не лояльных кнопкодавов. Хотелось бы отделить бизнес от политики. Соответственно не видеть в Раде бизнесменов или лоббистов большого бизнеса.
Хотелось бы видеть людей, мотивированных смыслами XXI века, а не материальным накоплением. Увлеченных поиском объединяющей национальной идеи в правильном прочтении слова «нация». Но не озабоченных лжепатриотов-националистов, привыкших разделять свой народ.
Леонид Остальцев, владелец VeteranoPizza, основатель VeteranoGroup:
Больше всего я не хочу там видеть Оппозиционный блок как таковой. Потому что вражеские политсилы, которые находятся в Верховной Раде Украины, — это полнейший треш. Хотя, наверное, это тоже элемент демократии, но я что‑то сомневаюсь. Потому что вопросы нацбезопасности все же важны. И когда представители оккупанта занимают часть украинского парламента и имеют политическое влияние, то меня это не просто волнует — я прямо переживаю.
В то же время вопрос [состава] Верховной Рады — это вопрос голосования. Как сказал Сергей Жадан, избирателей новых не завезут. Поэтому вне зависимости от того, кого я там хочу или не хочу видеть, будут там те, кого выберут наши сограждане. Только наше политическое образование пока не позволяет нам выбирать в Раду достойных людей. А выбираем только популистов и врунов.
Алим Алиев, программный директор Крымского дома:
Не хочу видеть тех, кому чужда идея конкурентной, свободной, сильной и независимой страны. Тех, кто является апологетом русского мира, для кого коррупция — норма жизни, а оккупация Крыма и части Донецкой и Луганской областей — ширма для собственного обогащения. Ну и, конечно, приверженцев тоталитарных идеологий, которые цинично оправдывают преступления прошлого и настоящего.
Алекс Лисситса, гендиректор компании ИМК, президент ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса:
Не хочется видеть многих кандидатов по округам, которые откровенно покупают голоса избирателей или же представляют класс местных князьков, которые правдами и неправдами хотят застолбить за собой не только экономическое, но и политическое влияние над территорией своих бизнес-интересов. Особенно это бросается в глаза в округах Черниговской и Сумской областей.
Хочется видеть парламент, который не будет два года делить должности, не имея реформаторской повестки дня хотя бы на среднесрочный период. Хочется видеть депутатов, которые не пришли учиться, а начали сразу думать, как перезапустить экономику страны так, чтобы она росла на 7−10 % в год.
Андрей Пигулевский, основатель и владелец фермы Устрицы Скифии:
В Верховную Раду идут либо защищать свои активы, либо чтобы развенчать свои романтические пассионарные иллюзии. Считаю, что европейский парламентаризм в отсутствие хотя бы 200‑летней истории вреден и опасен для нашей страны. Верховное вече, куда округ из 10−20 тыс. украинцев делегирует представителя, было бы гораздо эффективнее.
Энрике Менендес, глава аналитического центра Донбасский институт региональной политики:
Я не хочу видеть там бардак, а хочу видеть конструктивную работу. Не хочу видеть диванных патриотов, а хочу видеть людей, настроенных на поиск мирного решения конфликта на Донбассе.
Хочу, чтобы в парламенте были равно представлены разные точки зрения и интересы разных регионов Украины. Чтобы парламент был местом для диалога, а не для показухи. Хочу, чтобы трансляции канала Рада можно было смотреть и не плеваться.
Но главное, я не хочу видеть в Раде людей, для которых самое важное в депутатстве — это защита личных интересов и ничего другого. И хочу, чтобы депутаты могли где надо поддержать президента и Кабмин, а где надо — возразить им.
Читайте этот материал в свежем номере журнала НВ — № 22 от 20 июня 2019 года