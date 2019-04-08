Времени мало. Как проходит подготовка ко второму туру президентских выборов Сегодня, 14:01 474 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Viacheslav Ratynskyi Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Центральная избирательная комиссия официально объявила о проведении второго тура президентских выборов. Окончательно установлены результаты первого тура.

Об этом во время заседания заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук. Согласно подсчетам, за Владимира Зеленского голоса отдали 30,24% избирателей, а за Петра Порошенко проголосовали 15,95% избирателей. Повторное голосование на очередных выборах президента Украины или второй тур состоится 21 апреля.

"Провести повторное голосование на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года. [...] Включить в избирательный бюллетень для повторного голосования 21 апреля 2019 кандидатов на пост президента Украины, которые по итогам голосования получили наибольшее количество голосов: Зеленский – 1978 года, проживает в Киеве, Петр Алексеевич Порошенко – 1965 года, проживает в Киеве", – сообщила Слипачук.

Как будет выглядеть бюллетень

Центральная избирательная комиссия установила текст бюллетеня для повторного голосования, а также определила, какого он будет цвета, и какие защитные знаки будет содержать. Об этом во время заседания ЦИК сообщил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко.

Также ЦИК постановила, что бюллетени будут изготавливать для каждого обычного и зарубежного избирательного участка в количестве, на полпроцента превышающем количество избирателей, принадлежащих к участку по своему избирательному адресу.

На полпроцента больше бюллетеней напечатают и для специальных избирательных участков

"Текст избирательного бюллетеня для повторного голосования 21 апреля печатается только с одной стороны, на государственном языке, на одном листе размером 200 на 150 миллиметров голубовато-серого цвета с двухцветный водяным знаком и защитными волокнами, с использованием защитно-графических антисканерных элементов, выполненных с применением защитных красок, имеющих флуоресценцию под действием ультрафиолетового излучения, и элементы, которые теряют окраску вследствие термовоздействия. А также с выполнением номера избирательного участка высокой печатью, с применением защитной краски, которая проявляется на обороте избирательного бюллетеня", – отметил Радченко.

На полпроцента больше бюллетеней напечатают и для специальных избирательных участков. Количество бюллетеней будет учитывать койко-места, численности личного состава воинских частей, максимально возможное количество членов участковых избирательных комиссий спецучастков. При печати будут учитывать кратность размещения бюллетеней в пределах полиграфического листа.

Как проходит подготовка ко второму туру

Комиссия также утвердила календарь мероприятий по подготовке и проведению повторного голосования. Были внесены изменения в сметы расходов окружных избирательных комиссий шести территориальных округов.

Состав избирательных комиссий должен обновиться представителями кандидатов, вышедших во второй тур. В промежуточный период можно публиковать результаты соцопросов и агитировать. Подробнее о подготовке ко второму туру выборов президента – в сюжете Радио НВ.

Голосование во втором туре предстоит 21 апреля. Оно назначается ЦИК на третье воскресенье после дня выборов в первом туре. Победители первого тура должны повторно подать кандидатуры в обновленные территориальные комиссии. ЦИК поделит поровну руководство и состав комиссий.

Территориальные комиссии, в свою очередь, утверждают новый состав участковой избирательной комиссии и ведут подготовку ко второму туру президентских выборов.

Наказание за отсутствие на теледебатах не предусмотрено

Перед повторным голосованием кандидаты могут восстановить предвыборную кампанию. До 18 апреля можно обнародовать и распространять результаты социологических опросов. До 19 апреля можно агитировать. В этот же день могут состояться телевизионные дебаты между кандидатами в президенты. Они предусмотрены законом, определяющим процедуру и сроки проведения теледебатов. Организовать и провести теледебаты за счет госбюджета должен Общественный телеканал.

Решение о проведении дебатов должна принять Центральная избирательная комиссия, однако закон не обязывает кандидатов принимать в них участие. Наказание за отсутствие на теледебатах не предусмотрено. В случае, если один из кандидатов не приходит на эфир, другой может воспользоваться отведенным временем для агитации.

Новые избирательные комиссии

До 10 апреля Центральная избирательная комиссия должна сформировать новые окружные избирательные комиссии. Об этом в комментарии НВ рассказала советник по правовым вопросам сети ОПОРА Ольга Коцюруба.

Времени очень мало, и это требует максимальной организованности со стороны кандидатов

Еще через пять дней должны быть сформированы участковые избирательные комиссии. Бюллетени должны быть напечатаны в течение недели. Уже в начале следующей недели их передадут в окружные избирательные комиссии, а к середине следующей недели – в участковые избирательные комиссии.

"В этих участковых избирательных комиссиях будут представители двух кандидатов. Для больших избирательных участков, например, это 16 человек – по восемь должен подать каждый кандидат, средний – 14, малый – 12. Времени очень мало, и это требует максимальной организованности со стороны кандидатов, чтобы они подали представление на окружные избирательные комиссии, подали квалифицированных членов, которые будут знать, что делать. Потому что уже дополнительное обучение в короткие сроки нельзя пройти", – отметила Коцюруба.

Как подготовиться избирателю

Брать на участки свои ручки и проверить себя в списках заранее, советует избирателям адвокат, доктор права Иван Либерман. В комментарии Радио НВ он рассказал – выяснить, есть ли ваша фамилия можно в электронном режиме, или пойти в районную государственную администрацию.

Чтобы проголосовать не по месту регистрации, нужно взять открепительный талон

Избирателям, которые не нашли себя в списках, адвокат советует обращаться в суды. Они будут оперативно рассматривать такие дела как в день голосования, так и перед ним. Чтобы проголосовать не по месту регистрации, нужно взять открепительный талон. Или внести себя в списки участки в другом городе. При этом, по месту регистрации этого избирателя исключат из перечня лиц, которые могут принять участие в волеизъявлении.

"По месту регистрации если лицо не проживает, то может взять любой документ, подтверждающий, что этот человек находится или в командировке, или временно на работе в другом городе. Также этот человек может взять договор аренды помещения, документ, подтверждающий пребывание в другом городе, и с этим документом уже обратиться в ближайшее территориальное отделение с письменным заявлением о необходимости внести в списки", – сообщил Либерман.



В первом туре президентских выборов было 39 кандидатов. Явка избирателей в первом туре была несколько большей, чем 60%.