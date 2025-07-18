Зеленский рассказал об уничтожении российских ДРГ и анонсировал «более ощутимые» дальнобойные удары

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 18 июля, рассказал об уничтожении российских ДРГ, которые пытаются заходить в украинские города , и подготовке «более ощутимых» дальнобойных ударов. Об этом он написал на странице в Telegram.

Зеленский отметил военных Сил специальных операций и 59-й штурмовой бригады Сил беспилотных систем на Покровском направлении Донецкой области. Также военных на Новопавловском направлении, в частности, воинов 5-й штурмовой бригады и 225-го отдельного штурмового полка.

«Каждая российская попытка прорываться вперед должна получать надлежащий огневой ответ украинских сил. В частности, уничтожаем российские диверсионные группы, которые пытаются продвигаться и заходить в украинские города и села. Ни у одной такой российской ДРГ шансов на выживание не будет», — написал Зеленский.

Он добавил, что 18 июля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и новый министр обороны Денис Шмыгаль уже обсуждали, какие силы и средства необходимы для «более результативного уничтожения оккупанта и более ощутимых украинских дальнобойных ударов».

По словам украинского президента, непростой остается ситуация в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Российская армия продолжает издеваться над украинцами в Херсонской и Николаевской областях, атакуя гражданских различными типами дронов

«Будем отвечать им ощутимо. Спасибо всем, кто обеспечивает Украине необходимые боевые результаты», — отметил президент.

17 июля канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина «очень скоро, в ближайшее время» получит дополнительную поддержку, которая поможет ей наносить удары на большие дистанции.

WP со ссылкой на источник также сообщала, что президент США Дональд Трамп спрашивал Зеленского, почему Украина не наносит удары по Москве.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину. Благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов, заявил президент США.

По информации The New York Times, вооружение, которое НАТО должно закупить у США для нужд Украины, почти полностью готово к немедленной отправке. Речь идет, в частности, о системах ПВО Patriot, ракетах и боеприпасах американского производства.