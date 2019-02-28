"Враги могут не радоваться". Пресс-служба Турчинова опровергла информацию о подрыве его автомобиля Сегодня, 17:27 281 Цей матеріал також доступний українською НВ В пресс-службе заявили, что Турчинов работает в обычном режиме НВ

В пресс-службе секретаря СНБО Александра Турчинова опровергли информацию о якобы подрыве его автомобиля в Киеве.

"В сети интернет начала распространяться информация по поводу якобы "покушения на жизнь секретаря СНБО Украины Александра Турчинова и подрыва его автомобиля". По этому поводу можем сообщить следующее. Александр Турчинов работает в обычном режиме. Автомобиль, которым он пользуется, не взрывался. Враги могут не радоваться", - говорится в официальном заявлении.

Позже сам Турчинов также подтвердил у себя в Facebook, что никакого покушения на него не было.

Напомним, ранее сообщалось, что в Оболонском районе Киева неизвестные бросили гранату в автомобиль Audi Q8 з номерными знаками КА7777АН.

При этом Информатор со ссылкой на свои источники заявил, что данным автомобилем долгое время пользовался Турчинов.

В то же время, на опубликованных в Сети видео видно, что на самом деле он ездил на Audi с номером АА7777ТО.