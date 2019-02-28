"Враги могут не радоваться". Пресс-служба Турчинова опровергла информацию о подрыве его автомобиля
В пресс-службе
секретаря СНБО Александра Турчинова опровергли информацию о якобы подрыве его
автомобиля в Киеве.
"В сети интернет начала распространяться информация по поводу якобы "покушения на жизнь секретаря СНБО Украины Александра Турчинова и подрыва его автомобиля". По этому поводу можем сообщить следующее. Александр Турчинов работает в обычном режиме. Автомобиль, которым он пользуется, не взрывался. Враги могут не радоваться", - говорится в официальном заявлении.
Позже сам
Турчинов также подтвердил у себя в Facebook, что никакого
покушения на него не было.
Напомним, ранее
сообщалось, что в Оболонском районе Киева неизвестные
бросили гранату в автомобиль Audi Q8 з номерными знаками КА7777АН.
При этом Информатор со ссылкой на свои источники заявил, что данным автомобилем долгое время пользовался Турчинов.
В то же время, на опубликованных в Сети видео видно, что на самом деле он ездил на Audi с номером АА7777ТО.