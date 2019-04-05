Врач, который брал анализы у Зеленского, признался, что мечтает стать актером 5 апреля, 21:05 1835 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Владимир Зеленский сдал анализы REUTERS/Valentyn Ogirenko

Бравший у кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского анализы для проверки на наркотики сотрудник Eurolab Владислав Кирякулов заявил, что с детства мечтает стать актером.

Об этом сказано в видеообращении Кирякулова в Facebook.

По его словам, он окончил Черниговское медучилище по специальности фельдшер-акушер и Национальный медицинский университет по специальности врач общей гигиены. С 2008 года он трудится фельдшером в Eurolab, а с недавнего времени параллельно работает массажистом.

"Я очень уважаю и люблю творчество Зеленского Владимира Александровича. Мне было очень приятно, когда мне доверили брать биологический материал у Владимира Зеленского. Я с детства мечтал быть врачом и актером. Врачом я стал, а вот актером – думаю, это еще впереди", – сказал Кирякулов.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский обнародовал видеоролик, в котором объявил, что идет на дебаты с действующим президентом Петром Порошенко.



Шоумен вызвал Порошенко на НСК Олимпийский, поскольку, по его мнению, дебаты должны состояться перед народом Украины.

Он также озвучил ряд условий проведения дебатов, среди которых извинения и медицинская экспертиза.

В свою очередь Петр Порошенко согласился на предложение Зеленского. В его штабе заявили, что Зеленского ждут в медпункте Олимпийского для сдачи анализов.

Зеленский отказался сдавать анализы на НСК Олимпийский, а решил сдать их в клинике Евролаб.

В ответ в штабе Порошенко заявили, что Зеленский избегает независимого обследования на алкоголь и наркотики.

Позже Порошенко записал еще одно видеообращение, адресованное Зеленскому.

Утром в пятницу, 5 апреля, Зеленский и Порошенко сдали анализы.