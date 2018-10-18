18 октября 2018, четверг

ВР одобрила передачу Андреевской церкви в пользование Вселенскому патриарху

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Совет передала Андреевскую церковь в пользование Константинополю
Фото: ZN.UA

Совет передала Андреевскую церковь в пользование Константинополю

Верховная Рада поддержала президентский законопроект об особенностях пользования Андреевской церкви в Киеве. Согласно документу, церковь будет передана в пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений и обрядов.

За проголосовали 237 народных депутатов.

Как прошло голосование: видео

Ранее президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о передаче Андреевской церкви в Киеве Вселенскому патриарху.

По его словам, решение о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху согласовано с церковными иерархами.

Порошенко убежден, что данное решение также будет способствовать ускорению получения томоса об автокефалии для Украинской церкви.

Андреевская церковь является действующей церковью Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Митрополит УАПЦ Макарий уже заявил о согласии с передачей храма Константинополю.

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11 октября Синод Константинопольского патриархата признал недействительным письмо от 1686, которым Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановив таким образом канонический статус главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

В то же время процесс предоставления УПЦ автокефалии продолжается.

По словам Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

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