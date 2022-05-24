Вторжения в Крым стало первой судьбоносной ошибкой оккупантов — Зеленский

24 мая, 23:28
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что аннексия Крыма в 2014 году стала первой судьбоносной ошибкой России.

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«Российское вторжение началось с Крыма — это был далеко не первый пункт в перечне ошибок российской державы в отношении Украины, но первый судьбоносный для самой России», — заявил президент.

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Зеленский отметил, что последующие ошибочные шаги РФ приведут к ее «историческому ослаблению».

«Оккупантам придется уйти из Крыма также. Как и из Херсона, Мелитополя, Энергодара, Мариуполя и всех других огородов и громад, где они пока что изображают хозяев. Хозяевами они там точно не будут», — заявил Зеленский.

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Ранее Зеленский заявил, что Украина предлагает вести переговоры с Россией о возвращении оккупированного Крыма и оккупированных районов Донбасса после освобождения территорий, захваченных российскими оккупантами с 24 февраля.

https://www.youtube.com/watch?v=e2zJ-jMwLSs
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Крым Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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