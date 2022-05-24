Вторжения в Крым стало первой судьбоносной ошибкой оккупантов — Зеленский
Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что аннексия Крыма в 2014 году стала первой судьбоносной ошибкой России.
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«Российское вторжение началось с Крыма — это был далеко не первый пункт в перечне ошибок российской державы в отношении Украины, но первый судьбоносный для самой России», — заявил президент.
Зеленский отметил, что последующие ошибочные шаги РФ приведут к ее «историческому ослаблению».
«Оккупантам придется уйти из Крыма также. Как и из Херсона, Мелитополя, Энергодара, Мариуполя и всех других огородов и громад, где они пока что изображают хозяев. Хозяевами они там точно не будут», — заявил Зеленский.
Ранее Зеленский заявил, что Украина предлагает вести переговоры с Россией о возвращении оккупированного Крыма и оккупированных районов Донбасса после освобождения территорий, захваченных российскими оккупантами с 24 февраля.
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