Оксана Скиталинская
С сельдереем и мятой. Что пить летом
Петр Чернышов
Libra не взлетит
Дарон Аджемоглу
Как вырвать власть из рук популистов. Урок Турции
Андрей Окара
Россия в ПАСЕ. 12 выводов для Украины и мира
Спецтема: Выборы в Раду Возвращение России в ПАСЕ

Арьев о реакции Зеленского на возвращение РФ в ПАСЕ: Не надо перекладывать свой провал на других

27 июня, 19:38
2445
Цей матеріал також доступний українською

PACE_News / Twitter

Зеленский считает, что решение о возвращении РФ в ПАСЕ было принято давно

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, нардеп Владимир Арьев отверг заявление президента Владимира Зеленского о необратимости возвращения РФ в ПАСЕ.

По словам Арьева, Зеленский как глава украинской дипломатии должен был предпринять серьезные шаги для недопущения возвращения страны-агрессора РФ в ПАСЕ на ее условиях, а не просто выслушать отказы европейских коллег во время недавних визитов в Германию, Францию и Брюссель.

«А теперь у меня встречный вопрос к президенту: Вы только выслушали отказы в Берлине, Париже и на этом все? Вы, имея все возможности и инструменты, как глава дипломатии не предложили никаких встречных условий?" — спросил нардеп.

Он также отметил, что Зеленский проигнорировал просьбу о встрече с украинской делегацией в ПАСЕ, на которой ему бы предложили возможные шаги. Он также допустил, что Зеленский мог обратиться за советом к пятому президенту Петру Порошенко, за время правления которого в 2014—2018 годах Украина получила несколько побед в ПАСЕ.

«Не нужно перекладывать свой провал на других. Отсутствие опыта изменится со временем. Надеюсь. А неумение не признавать собственные ошибки может не пройти никогда», — отметил Арьев.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что решение о возвращении России в ПАСЕ было принято давно, но он делал все для того, чтобы этого не произошло.

26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушение Москвой принципов Совета Европы.

Из-за этого семь национальных делегаций объявили демарш. Речь идет об Украине, Грузии, Польше, Словакии, Литве, Латвии и Эстонии.

Украина ставит под сомнение свое дальнейшее участие в ПАСЕ.

Теги:   ПАСЕ Владимир Арьев Владимир Зеленский

Спецтема   Возвращение России в ПАСЕ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Лекция НВ

БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ С ЕВГЕНИЕМ ЧЕРНЯКОМ

Три часа практических советов и ответов на любые вопросы от главы набсовета Global Spirit и автора популярного YouTube-канала о бизнесе — Big Money

Подробнее

Главное

Политика

Вчера, 20:25

img
Зеленский наградил Тымчука орденом За мужество
Геополитика

Сегодня, 15:00

img
Нет торговым войнам и пластику. О чем договорились лидеры G20 в Японии
Геополитика

Сегодня, 12:12

img
США прекращают блокаду Huawei — Трамп

ТОП 3

Политика

Сегодня, 09:22

img
Как вам Зеленский? Известные украинцы оценили первый месяц работы президента
11988
Политика

27 июня, 16:34

img
Зеленский обратился к Путину по поводу захваченных украинских моряков
11548
Политика

27 июня, 18:10

img
Имели полномочия. Климкин ответил Зеленскому на обвинения по освобождению пленных моряков
8949

Новости Одессы

img
На Ланжероне проходит фестиваль каякинга и сапбординга - с йогой на досках и "сухой" греблей (фоторепортаж)
img
На месте рекордного лесоповала в районе 13-й Фонтана началось строительство высоток (фото)
img
На Балковской в лотомаркет швырнули дымовую шашку (фото)