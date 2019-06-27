Арьев о реакции Зеленского на возвращение РФ в ПАСЕ: Не надо перекладывать свой провал на других 27 июня, 19:38 2445 Цей матеріал також доступний українською PACE_News / Twitter Зеленский считает, что решение о возвращении РФ в ПАСЕ было принято давно PACE_News / Twitter

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, нардеп Владимир Арьев отверг заявление президента Владимира Зеленского о необратимости возвращения РФ в ПАСЕ.

По словам Арьева, Зеленский как глава украинской дипломатии должен был предпринять серьезные шаги для недопущения возвращения страны-агрессора РФ в ПАСЕ на ее условиях, а не просто выслушать отказы европейских коллег во время недавних визитов в Германию, Францию и Брюссель.

«А теперь у меня встречный вопрос к президенту: Вы только выслушали отказы в Берлине, Париже и на этом все? Вы, имея все возможности и инструменты, как глава дипломатии не предложили никаких встречных условий?" — спросил нардеп.

Он также отметил, что Зеленский проигнорировал просьбу о встрече с украинской делегацией в ПАСЕ, на которой ему бы предложили возможные шаги. Он также допустил, что Зеленский мог обратиться за советом к пятому президенту Петру Порошенко, за время правления которого в 2014—2018 годах Украина получила несколько побед в ПАСЕ.

«Не нужно перекладывать свой провал на других. Отсутствие опыта изменится со временем. Надеюсь. А неумение не признавать собственные ошибки может не пройти никогда», — отметил Арьев.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что решение о возвращении России в ПАСЕ было принято давно, но он делал все для того, чтобы этого не произошло.

26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушение Москвой принципов Совета Европы.

Из-за этого семь национальных делегаций объявили демарш. Речь идет об Украине, Грузии, Польше, Словакии, Литве, Латвии и Эстонии.

Украина ставит под сомнение свое дальнейшее участие в ПАСЕ.