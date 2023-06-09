Кулеба рассказал, как Украина будет возвращать гражданских пленных из России 9 июня, 22:27 Дмитрий Кулеба (Фото:Alina Smutko/Reuters)

Пленных гражданских украинцев из России будут возвращать с помощью третьих стран и международных организаций.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Instagram.

Министр отметил, что существует всего три направления для возвращения гражданских пленных, первым из которых является прямой диалог. Он добавил, что по объективным причинам возможность прямого диалога с Россией «сейчас закрыта».

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Также Кулеба сказал, что Киев будет работать над возвращением украинцев с помощью третьих страны и международных организаций. Министр отказался называть страны и организации, посредством которых государство будет пытаться вернуть своих граждан.

«Очень часто эти организации не заслуживают нашей симпатии — иногда даже уважения — но они существуют, и ничего лучше этого никто не придумал», — прокомментировал он.

Кулеба убежден, что после ордера на арест российского диктатора Владимира Путина от Гаагского суда за похищение детей Украина скорее «раскрутит тему гражданских пленных».

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, которого подозревают в совершении военного преступления незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины на территорию России с 24 февраля 2022 года.