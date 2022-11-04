Кто попадет под уголовную ответственность после освобождения Крыма — объясняет Тамила Ташева 4 ноября, 20:11 Тамила Ташева заверила, что не все, кто сотрудничал с оккупационными администрациями в Крыму понесут уголовную ответственность (Фото:Таміла Ташева via Facebook)

Представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева в интервью Радио НВ рассказала, кто попадет под уголовную ответственность за сотрудничество с оккупантами после освобождения Крыма.



«Есть часть людей, сотрудничавших с оккупационными администрациями. Однозначно не все из них могут попасть под уголовную ответственность, потому что на территории Крыма была жизнь и проходит все эти годы оккупации», — сказала Ташева Радио НВ.

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По ее словам, тем из крымчан, кто «просто способствовал обычной жизни», бояться нечего.

«Например, гасил пожары, преподавал в школах, возможно, работал в оккупационных администрациях, но на низовых звеньях, до сих пор работает, не принимая при этом управленческих решений, не нарушая права человека, не совершая преступления против человечности; не являются топ-чиновниками, не воровали богатство у страны, не преследовали людей. Такие люди, скорее всего, не подпадут под уголовную ответственность, им нечего бояться. Они могут оставаться на территории полуострова», — уточнила представительница президента Украины в Крыму.

При этом Ташева заверила, что те, кто принимал управленческие решения, нарушал права человека и совершал «ряд других нарушений» «боятся и уже понимают, что подпадут под уголовную ответственность».

«Но нужно понимать, это не тотальная масса людей», — подчеркнула она.

В конце октября глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров предложил изменить статус Крыма и закрепить в Конституции его национально-территориальную автономию.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в сентябре говорил, что, по его мнению, защитники Украины вернутся в оккупированный Крым до конца весны.

