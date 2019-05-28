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Возвращение гражданства: Саакашвили может прибыть в Украину уже 29 мая — СМИ

Вчера, 17:47
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Возвращение гражданства: Саакашвили может прибыть в Украину уже 29 мая — СМИ - фото

Mikheil Saakashvili/Facebook

Саакашвили уже поблагодарил Зеленского за возвращение украинского гражданства

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, который ранее также возглавлял Одесскую область, может вернуться в Украину уже в среду, 29 мая, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на собственный источник.

Сам политик эту информацию пока не подтвердил, однако уже поблагодарил у себя в Facebook президента Владимира Зеленского за возвращение ему гражданства.

Напомним, что соответствующий указ № 329 был опубликован на сайте главы государства 28 мая.

Саакашвили был лишен украинского гражданства в июле 2017 года.

Несмотря на это, 10 сентября 2017 года он пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, которые устроили стычки с пограничниками и правоохранителями.

Через некоторое время, 12 февраля 2018 года экс-президента Грузии задержали в ресторане в центре Киева, после чего доставили в аэропорт Борисполь и отправили на самолете в Польшу.

После победы на президентских выборах шоумена Владимира Зеленского адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал 22 мая в АП письмо своего клиента с просьбой вернуть ему гражданство Украины.

Теги:   Гражданство Владимир Зеленский Михеил Саакашвили

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