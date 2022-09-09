Оккупанты призывают украинцев вернуться на захваченные территории. Власти предупреждают — это ловушка

9 сентября, 19:06
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Ирина Верещук (Фото:Офис президента)

Ирина Верещук (Фото:Офис президента)

Власти просят украинцев не возвращаться на временно захваченные территории, несмотря на призывы российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции Украины в Telegram.

По данным Генштаба, оккупанты призывают украинцев, которые уже эвакуировались из Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областей, как можно скорее возвращаться домой. Конечным сроком россияне указывают 1 октября, когда враг готовится провести так называемые «референдум» и пытается создать видимость большой «явки» народа.

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«Людей запугивают, шантажируют тем, что конфискуют их имущество и недвижимость, оставшиеся на временно оккупированных территориях», — говорится в сообщении.

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Пресс-служба предупреждает, что это провокация, а возвращение на оккупированные территории — это опасность для жизни и большой риск уже не уехать оттуда.

«Не верьте призывам и угрозам оккупантов. Это ловушка. Их задача — любым способом заставить вернуться, им нужны „картинки“ для их фарса. Дождитесь деоккупации — это уже недолго. Не подвергайте опасности себя и родных!» — призвала украинцев вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Войска РФ Ирина Верещук

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