Возраст, образование, регион. Кто и за кого голосовал в первом туре выборов президента Украины Сегодня, 16:44 525 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Kacper Pempel Уровень активности молодежи на президентских выборах-2019 был ниже, чем на выборах-2014 REUTERS/Kacper Pempel

Социологи представили демографические результаты национального экзит-пола первого тура выборов президента Украины.

Владимир Зеленский победил бы в первом туре, если бы участие в выборах принимали только люди до 29 лет. Об этом накануне во время презентации результатов сообщила директор фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

Она отметила, что среди молодежи Зеленский набирает 57%. Правда, явка молодых людей во время первого тура на выборах президента была низкой.

Среди молодежи Зеленский набирает 57%

"На втором месте Порошенко – только 14%, Тимошенко – 7%. И все. Остальное фактически молодежь не поддержала вовсе. Была такая тенденция изображать, что все, кто был готов проголосовать за Зеленского, они не очень образованные, скажем так мягко очень. Но вот смотрим – неполное высшее образование – это студенты. Среди студентов 42% проголосовали за Зеленского. Далее следует Порошенко – 17%, Тимошенко – 10%, Бойко – 7%. Другие – еще меньше. То есть среди высшего образования за Зеленского проголосовала треть", – отметила Бекешкина.

Также за Зеленского проголосовала почти половина избирателей в возрасте до 40 лет, 35% – до 50 лет, и каждый пятый – до 60 лет. Это серьезный сигнал для политиков и политики вообще, добавила Бекешкина.

Еще одним феноменом выборов является результат Игоря Смешко. Он набрал более 6% при том, что до начала избирательной кампании его поддерживала только пятая часть тех, кто в итоге отдал за него голос.

Выборы и регионы

Зеленский также стал победителем почти во всех регионах, за исключением западного. На западе страны первую позицию занял действующий президент Петр Порошенко, рассказала доктор философии, эксперт Киевского международного института социологии Светлана Хутка. Зеленский оказался там на втором месте.

Далее следуют лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, экс-глава СБУ Игорь Смешко и кандидат от объединенных сил националистов Руслан Кошулинский. Совсем незначительной была поддержка в западном регионе основателя Оппозиционной платформы – За життя Юрия Бойко и представителя Оппозиционного блока Александра Вилкула.

Зеленский стал лидером почти во всех регионах, кроме западного

"В центральном регионе с результатом 28,5% также лидирует Владимир Зеленский, дальше идет Петр Порошенко – 19,5%, Юлия Тимошенко – 17%. Юг – ключевой по результату, который предоставил Зеленскому регион – это 42%. На втором месте Бойко – 15%, далее Порошенко – 11%, Тимошенко – 9%, Вилкул, Смешко и другие. На востоке лидером также стал Зеленский – 31%, но от него не значительно отставал бойко – 27%, далее шли Вилкул, Порошенко и Тимошенко", – отметила Хутка.

Выборы и возраст

При этом больше всего поддержки Зеленский получил в городах с населением от 100 тысяч и в областных центрах. Хотя, в целом, его уровень поддержки был достаточно равномерно распределен по различным типам населенных пунктов, подчеркнула она.

Жители областных центров также поддержали Порошенко, Тимошенко, Бойко, Смешко и других. Юлия Тимошенко ожидаемо получила свой лучший результат в селах. Также там неплохой результат показал и Ляшко. В областных же центрах его поддержали лишь 1,5% избирателей. Среди избирателей как Зеленского, так и Порошенко большинство – женщины.

Среди избирателей Зеленского и Порошенко большинство – женщины

Уровень активности молодежи на этих выборах был ниже, чем на президентских выборах 2014 года, отметил заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко. Тогда, по подсчетам экспертов, на выборы пришли 46% людей в возрасте от 18 до 29 лет. На этих выборах эта цифра составила 40%. В то же время уровень активности других возрастных групп был заметно выше, добавил Мищенко.

"Среди тех, кому от 30 до 39 лет, пришли на избирательные участки 65%. Среди тех, кому от 40 до 49 – 71%. Среди 50-59-ти летних – 73%. И среди тех, кому 60 и больше – 70%. Интересная тенденция, если сравнивать с выборами 2014 президентскими, наиболее заметно увеличилась доля людей в возрасте от 60 и больше. Видимо, это связано с тем, что на выборах эта возрастная группа чаще всего голосует за таких кандидатов как Бойко", – сказал Мищенко.

Михаил Мищенко добавил – так называемый бело-голубой электорат в 2014 году был деморализован, сейчас же он снова активизируется.

Национальный экзит-пол проводится Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива в рамках проекта Национальный экзит-пол 2019, который осуществляется при финансовой поддержке Программы содействия общественной активности Долучайся!, финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине, Представительством Европейского Союза в Украине, Международным фондом Возрождение, Посольством Канады в Украине.