Россия готовит теракты. Верещук призвала жителей оккупированных территорий избегать общественных мест на Рождество 6 января, 12:13 Ирина Верещук (Фото:Офис президента)

По данным Минреинтеграции, российские оккупанты на Рождество готовят теракты в храмах на временно оккупированных территориях. В связи с этим жители должны быть особенно осторожны.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram.

«Призываю граждан быть осторожными и по возможности воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей. Берегите себя и своих близких», — написала Верещук, призвав жителей оккупированных территорий ждать ВСУ.

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5 января разведывательное сообщество InformNapalm сообщило, что российские преступники могут взорвать несколько православных храмов в Донецке и других оккупированных частях Донбасса на Рождество. Вероятно, оккупанты хотят снять пропагандистские сюжеты, обвинив украинских военных в терактах.

Ранее в тот день российский диктатор Владимир Путин «поручил» министру обороны страны-агрессорки Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого столкновения в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Это решение он озвучил после соответствующего «предложения» главы РПЦ Кирилла.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-террорист Россия прикрывается Рождеством и хочет подогнать свою технику и солдат поближе к украинским позициям.