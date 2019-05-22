«Возможно, придется». Гриневич не исключила, что пойдет в Раду
Министр образования Лилия Гриневич продолжит работать в должности в переходный период, но может пойти на парламентские выборы.
«На данный момент я планирую работать. У нас лето — „горячий период“, и мы будем работать. Понятно, что правительство может измениться только тогда, когда коалиция в парламенте предложит новый состав правительства», — сказала она, пишет Интерфакс-Украина.
Гриневич отметила, что пока думает над тем, стоит ли ей идти в Раду.
«Я пока думаю над этим. Что меня подталкивает к этому — нам нужно продолжать „Новую украинскую школу“, есть много разных инициатив, есть законы, которые мы разработали в Министерстве образования. Я понимаю, что тут нужно влияние на эту ситуацию, поэтому возможно мне придется принять решение идти на выборы», — пояснила она.
Министр также сообщила, что команда президента Владимира Зеленского пока не проводила с ней консультаций.
Она также ответила на вопрос о том, готова ли снова возглавить Минобразования в новом правительстве.
«Для этого я должна еще понять, какое эта команда имеет видение развития образования и науки в Украине. Для того чтобы сотрудничать, нужно иметь совместную платформу и видение изменений. Пока такой дискуссии у нас не было», — резюмировала Гриневич.
Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.
Он также призвал написать заявления об отставке всех министров и главу Кабмина.
После этого премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку.
Позже он призвал Зеленского внести кандидатуру нового премьера и членов Кабинета министров.