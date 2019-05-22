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Спецтема: Выборы в Раду Зеленский — новый президент

«Возможно, придется». Гриневич не исключила, что пойдет в Раду

Вчера, 13:37
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«Возможно, придется». Гриневич не исключила, что пойдет в Раду - фото

НВ

Команда Зеленского пока не проводила консультаций с Гриневич

Министр образования Лилия Гриневич продолжит работать в должности в переходный период, но может пойти на парламентские выборы.

«На данный момент я планирую работать. У нас лето — „горячий период“, и мы будем работать. Понятно, что правительство может измениться только тогда, когда коалиция в парламенте предложит новый состав правительства», — сказала она, пишет Интерфакс-Украина.

Гриневич отметила, что пока думает над тем, стоит ли ей идти в Раду.

«Я пока думаю над этим. Что меня подталкивает к этому — нам нужно продолжать „Новую украинскую школу“, есть много разных инициатив, есть законы, которые мы разработали в Министерстве образования. Я понимаю, что тут нужно влияние на эту ситуацию, поэтому возможно мне придется принять решение идти на выборы», — пояснила она.

Министр также сообщила, что команда президента Владимира Зеленского пока не проводила с ней консультаций.

Она также ответила на вопрос о том, готова ли снова возглавить Минобразования в новом правительстве.

«Для этого я должна еще понять, какое эта команда имеет видение развития образования и науки в Украине. Для того чтобы сотрудничать, нужно иметь совместную платформу и видение изменений. Пока такой дискуссии у нас не было», — резюмировала Гриневич.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

Он также призвал написать заявления об отставке всех министров и главу Кабмина.

После этого премьер-министр Владимир Гройсман заявил о намерении подать в отставку.

Позже он призвал Зеленского внести кандидатуру нового премьера и членов Кабинета министров.

Теги:   Кабмин Владимир Зеленский Лилия Гриневич

Спецтема   Зеленский — новый президент Выборы в Раду

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