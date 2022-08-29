Коллаборанты долго не живут. Что означает убийство Ковалева в Херсонской области — интервью с экспертом 29 августа, 21:31 Эксклюзив НВ Алексей Ковалев (Фото:Алексей Ковалев/Facebook)

Убийство коллаборанта, нардепа, Алексея Ковалева вполне может быть зачисткой, которую проводят россияне, в том числе перед отступлением из оккупированной Херсонской области, об этом рассказал в эфире Радио НВ Валерий Клочок, политический эксперт.

— Сегодня сообщили о ликвидации Алексея Ковалева. Как вы думаете, что это должно объяснить оккупантам и насколько эта ликвидация действительно важна? Не так уж много коллаборантов на оккупированных территориях. Это был какой-то важный, ключевой?

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— Почему немного? Коллаборантов много. Это то, что я отслеживаю. И то, как они исчезают, как они уничтожаются, это сразу вызывает вопросы. Я не преуменьшаю значения наших подпольных партизанских отрядов. Но не исключаю, что к этому делу приобщились и россияне. Именно оккупационные власти, не коллаборанты, обратите внимание, то Сальдо отравлен, то Ковалев будто зарезан, таких вещей много, то взорвали начальника полиции буквально на днях. Я всех не перечислю, их там действительно очень много. Это все в информационном поле. Но мне это указывает на то, что грядут какие-то события. Реально. Если было бы все окей, нормально, кто бы их там уничтожал?

Я имею в виду, не преуменьшая значения наших партизан. Но вместе с тем не исключаю, что это также и дела рук самих россиян. Почему? Вероятнее всего, они готовятся к «жесту доброй воли» под давлением наших ВСУ, оказывающих на них дистанционно. <…> Я не исключаю, что такой сценарий сейчас происходит и вокруг этих коллаборантов на временно оккупированных территориях. Это подтверждают даже косвенно мэры городов, Федоров, мэр Мелитополя. Поэтому мы будем наблюдать. <…> И таких вещей происходит много. Я к тому веду, что мы не воюем мясом. У Украины нет такого изъяна, как у россиян.

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