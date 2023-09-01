В Слуге народа не исключили «кадровые назначения» на следующей неделе, Резникова пригласили на фракцию 1 сентября, 23:24 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

На следующей неделе партия Слуга народа планирует провести заседание, на котором будет решать кадровые вопросы. На встречу приглашен министр обороны Алексей Резников.

Об этом сообщила глава партии Слуга народа Елена Шуляк в эфире Украинского радио.

«Наша фракция будет заседать на следующей неделе. Я думаю, кадровые назначения возможны», — заявила она.

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Она также подчеркнула, что Резников приглашен на эту встречу.

«Министр приглашен на фракцию также и, несмотря на то, будет ли замена министра на следующей неделе, все равно он будет отвечать на вопросы», — уточнила Шуляк.

Возможная отставка Алексея Резникова — что известно

Об отставке министра уже говорили в начале февраля 2023-го на фоне коррупционного скандала в Минобороны по закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам.

Тогда появилась информация, что Резникова планируют перевести в Минстратегпром, а на его место назначат руководителя ГУР МО Кирилла Буданова. Сам Резников тогда говорил, что подаст в отставку, если президент Владимир Зеленский примет такое решение.

В начале августа ZN.UA опубликовало расследование, в котором сообщило, что Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных осенью 2022 года. По дороге между таможнями заказанные куртки из «камуфляжных» стали «зимними воздухозащитными» и втрое подорожали.

25 августа УП выпустила свое расследование, в котором говорится о том, что одним из владельцев фирмы, с которой был заключен контракт, был племянник нардепа от Слуги народа Геннадия Касая.

Резников отверг информацию о том, что министерство якобы закупило летнюю форму для ВСУ. Он предложил пари, заявив, что если обвинения в закупке летних курток вместо зимних подтвердятся, то он подаст в отставку, а если это окажется не так, то предлагает нардепу Анастасии Радиной уйти со своей должности, а журналисту Михаилу Ткачу — на три года прекратить заниматься журналистикой.

28 августа министр заявил, что не обсуждал с Зеленским свою возможную отставку, а на вопрос, предлагал ли ему президент должность посла Британии, ответил, что обсуждал с ним несколько возможных вариантов проектов, которыми мог бы заняться.

