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Возле здания Конституционного суда в Киеве националисты подрались с активистами БПП

Сегодня, 11:24
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Возле здания Конституционного суда в Киеве националисты подрались с активистами БПП - фото

Нацкорпус/Facebook

Митингующих разняли сотрудники полиции

Во вторник, 14 мая, возле здания Конституционного суда в Киеве произошла потасовка между националистами и сторонниками партии БПП.

Как сообщает Интерфакс-Украина, конфликт вспыхнул после того, как представители ВО Свобода начали обвинять действующего президента Петра Порошенко в отмене КС нормы о незаконном обогащении, коррупции в армии и ряде военных неудач на Донбассе.

Фото: Нацкорпус/Facebook

В свою очередь активисты БПП в ответ на это начали скандировать "Ганьба!", после чего и произошла короткая потасовка, в которую сразу же вмешались правоохранители.

Сейчас оба лагеря митингующих разделены кордонами Национальной гвардии. 

Теги:   Драка Фракция БПП Националисты Конституционный суд Украины Киев

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