Возле здания Конституционного суда в Киеве националисты подрались с активистами БПП Сегодня, 11:24 842 Цей матеріал також доступний українською Нацкорпус/Facebook Митингующих разняли сотрудники полиции Нацкорпус/Facebook

Во вторник, 14 мая, возле здания Конституционного суда в Киеве произошла потасовка между националистами и сторонниками партии БПП.

Как сообщает Интерфакс-Украина, конфликт вспыхнул после того, как представители ВО Свобода начали обвинять действующего президента Петра Порошенко в отмене КС нормы о незаконном обогащении, коррупции в армии и ряде военных неудач на Донбассе.

Фото: Нацкорпус/Facebook

В свою очередь активисты БПП в ответ на это начали скандировать "Ганьба!", после чего и произошла короткая потасовка, в которую сразу же вмешались правоохранители.

Сейчас оба лагеря митингующих разделены кордонами Национальной гвардии.