Возле здания Конституционного суда в Киеве националисты подрались с активистами БПП
Во вторник, 14
мая, возле здания Конституционного суда в Киеве произошла потасовка между националистами
и сторонниками партии БПП.
Как сообщает
Интерфакс-Украина, конфликт вспыхнул после того, как представители ВО Свобода
начали обвинять действующего президента Петра Порошенко в отмене КС нормы о
незаконном обогащении, коррупции в армии и ряде военных неудач на Донбассе.
В свою очередь активисты
БПП в ответ на это начали скандировать "Ганьба!", после чего и
произошла короткая потасовка, в которую сразу же вмешались правоохранители.
Сейчас оба лагеря
митингующих разделены кордонами Национальной гвардии.