Возле офиса Зеленского подрались сторонники и противники кандидата в президенты
В Киеве под офисом кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского подрались участники двух акций, на которых собрались сторонники и противники актера, сообщает Громадське.
Драка началась после того, как участники акции в поддержку Зеленского отобрали плакат у оппонентов. Правоохранители вывели участников драки из толпы.
В пресс-службе полиции Киева, комментируя инцидент, заявили, что во время мероприятия двое неизвестных подошли к группе лиц, которые держали в руках плакаты, повредили их и начали потасовку, провоцируя при этом драку.
Правонарушителей оттеснили сотрудники полиции, которые следят за порядком. Их доставят в управление полиции.
В Киеве под офисом кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского устроили две акции протеста.
Участники первой заявили, что пришли к шоумену “как к будущему президенту”, чтобы рассказать о коррупции. Инициатором второй акции стал блогер Мирослав Олешко, который требует от Зеленского рассказать о своих намерениях.
Ранее, в штабе Зеленского заявили, что под одним из офисов команды планируется проведение платного митинга с возможными провокациями.