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Спецтема: Выборы президента Украины

Возле офиса Зеленского подрались сторонники и противники кандидата в президенты

Вчера, 18:47
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Возле офиса Зеленского подрались сторонники и противники кандидата в президенты - фото

Громадське

На месте работает полиция

В Киеве под офисом кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского подрались участники двух акций, на которых собрались сторонники и противники актера, сообщает Громадське.

Драка началась после того, как участники акции в поддержку Зеленского отобрали плакат у оппонентов. Правоохранители вывели участников драки из толпы.

В пресс-службе полиции Киева, комментируя инцидент, заявили, что во время мероприятия двое неизвестных подошли к группе лиц, которые держали в руках плакаты, повредили их и начали потасовку, провоцируя при этом драку.

Правонарушителей оттеснили сотрудники полиции, которые следят за порядком. Их доставят в управление полиции.

В Киеве под офисом кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского устроили две акции протеста.

Участники первой заявили, что пришли к шоумену “как к будущему президенту”, чтобы рассказать о коррупции.  Инициатором второй акции стал блогер Мирослав Олешко, который требует от Зеленского рассказать о своих намерениях.

Ранее, в штабе Зеленского заявили, что под одним из офисов команды планируется проведение платного митинга с возможными провокациями.

Теги:   Президентские выборы в Украине 2019 Полиция Владимир Зеленский

Спецтема   Выборы президента Украины

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