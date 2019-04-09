Возле офиса Зеленского подрались сторонники и противники кандидата в президенты Вчера, 18:47 1888 Цей матеріал також доступний українською Громадське На месте работает полиция Громадське

В Киеве под офисом кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского подрались участники двух акций, на которых собрались сторонники и противники актера, сообщает Громадське.

Драка началась после того, как участники акции в поддержку Зеленского отобрали плакат у оппонентов. Правоохранители вывели участников драки из толпы.

В пресс-службе полиции Киева, комментируя инцидент, заявили, что во время мероприятия двое неизвестных подошли к группе лиц, которые держали в руках плакаты, повредили их и начали потасовку, провоцируя при этом драку.

Під офісом Зеленського поруч з двома акціями зібралася група молодиків, схожих на так званих тітушок pic.twitter.com/gRBLqS4rZY — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 9 апреля 2019 г.

Іншу акцію під офісом Зеленського влаштував блогер Мирослав Олешко — учасники вимагають від Зеленського розповісти про свої наміри pic.twitter.com/vGf7Ews4Rm 9 апреля 2019 г.

Учасники однієї з акцій під офісом Зеленського заявили, що прийшли до шоумена, як до майбутнього президента, аби розповісти про корупцію pic.twitter.com/SStaEhcGaF — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 9 апреля 2019 г.

Правонарушителей оттеснили сотрудники полиции, которые следят за порядком. Их доставят в управление полиции.

В Киеве под офисом кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского устроили две акции протеста.

Участники первой заявили, что пришли к шоумену “как к будущему президенту”, чтобы рассказать о коррупции. Инициатором второй акции стал блогер Мирослав Олешко, который требует от Зеленского рассказать о своих намерениях.

Ранее, в штабе Зеленского заявили, что под одним из офисов команды планируется проведение платного митинга с возможными провокациями.