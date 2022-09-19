Войска РФ ощутимо паникуют после освобождения Харьковской области — Зеленский 19 сентября, 20:27 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что войска РФ и коллаборанты на временно оккупированных территориях паникуют после освобождения большей части Харьковской области.

Во время вечернего видеообращения Зеленский сообщил, что украинские силы стабилизируют ситуацию и держат позиции на деоккупированных территориях Украины.

«Стабилизируем ситуацию, держим позиции. Прочно. Настолько крепко, что оккупанты ощутимо паникуют», — сказал он.

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Он предупредил, что у российских захватчиков остается только два варианта: бегство или сдача в плен.

«У коллаборантов варианты похожие. И неизвестно, пустит ли их Россия на свою территорию, даже если дала свой паспорт. Или коллаборанты будут осуждены согласно законодательству Украины», — добавил он.

Зеленский убежден, что у войск РФ не будет никакой опоры на украинской земле.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время брифинга 16 сентября сказал, что в Харьковской области освобожден уже 421 населенный пункт.

Президент Владимир Зеленский 18 сентября подчеркнул, что сейчас на фронте не затишье, а подготовка к дальнейшим действиям.

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