Войну нужно заканчивать, садиться за стол честных и предметных переговоров в интересах людей — Зеленский 9 марта, 00:19 Цей матеріал також доступний українською Зеленский призывает Россию к честным переговорам (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает за переговоры со страной-агрессором, но подчеркнул, что они должны быть «честными и предметными».

«Войну нужно заканчивать. Надо садиться за стол переговоров. Но честных, предметных, в интересах людей, а не устаревших убийственных амбиций», — сказал Зеленский в ходе видеообращения.

Он добавил, что благодарен тем россиянам, которые поддерживают Украину, «выходят на улицы и борются».

«Борются ежедневно за нас и за себя, потому что борются за мир», — заявил президент.

Зеленский сообщил, что за 13 дней войны погибли 52 ребенка. «Никогда не прощу этого. И знаю, что вы никогда этого не простите оккупантам», — прокомментировал он.

Президент добавил, что вечером оккупанты нанесли ракетный удар по Корбутовке в Житомирской области и разрушили общежитие. Также российские оккупационные войска обстреливают маршруты эвакуации, блокируют доставку необходимых продуктов и лекарств для людей.

«Чего они хотят? Чтобы украинцы взяли из рук оккупантов. Все это просто пытки. Сознательные. Системные. Организованные их государством. Чужим для нас. И безжалостным для всех, даже для его граждан», — заявил он.

9 марта начался 14-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Российские войска продолжают бомбардировать и обстреливать украинские города, в частности жилые кварталы, хотя несут серьезные потери благодаря действиям Вооруженных сил Украины.

7 марта в Беларуси прошел третий раунд переговоров Украины и России. По их итогам советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил о положительных сдвигах «по улучшению логистики гуманитарных коридоров». По вопросам прекращения огня и обеспечения безопасности результатов, которые значительно улучшили бы ситуацию, пока нет, консультации будут продолжаться.

До этого переговоры проходили 28 февраля и 4 марта. Во время второго раунда стороны договорились о гуманитарных коридорах для вывоза мирного населения из-под российских обстрелов, но Россия сорвала эвакуацию, нарушив режим тишины.

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