«В эти игры играть не будет». Зеленский сообщил, что Украина не готова к режиму прекращения огня
Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на данном этапе Украина не готова к режиму прекращения огня и переговорам со страной-агрессором Россией.
Во время брифинга по итогам саммита Крымской платформы Зеленский прокомментировал возможность переговоров с РФ и новом режиме прекращения огня.
«В том месте, где мы находимся, мы к режиму прекращения огня не готовы. Мы объяснили, что Минска-3 не будет, или Минска-5, или Минска-7. Мы в эти игры играть не будем, мы так потеряли часть наших территорий», — заявил президент.
Зеленский отметил, что если ВСУ оставит южные регионы под российской оккупацией, тогда Украина не будет иметь выхода к морю, а российские войска в дальнейшем атакуют Николаев, Одессу, а в перспективе и Киев.
«Поэтому стабилизировать ситуацию там, где сейчас находятся войска, чтобы успокоить РФ, этим заниматься наше государство не будет», — подчеркнул он.
Ранее Зеленский говорил, что переговоры возможны только при условии, что войска РФ покинут все территории Украины, включая Донбасс и Крым.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.