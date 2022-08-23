«В эти игры играть не будет». Зеленский сообщил, что Украина не готова к режиму прекращения огня 23 августа, 20:12 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на данном этапе Украина не готова к режиму прекращения огня и переговорам со страной-агрессором Россией.

Во время брифинга по итогам саммита Крымской платформы Зеленский прокомментировал возможность переговоров с РФ и новом режиме прекращения огня.

«В том месте, где мы находимся, мы к режиму прекращения огня не готовы. Мы объяснили, что Минска-3 не будет, или Минска-5, или Минска-7. Мы в эти игры играть не будем, мы так потеряли часть наших территорий», — заявил президент.

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Зеленский отметил, что если ВСУ оставит южные регионы под российской оккупацией, тогда Украина не будет иметь выхода к морю, а российские войска в дальнейшем атакуют Николаев, Одессу, а в перспективе и Киев.

«Поэтому стабилизировать ситуацию там, где сейчас находятся войска, чтобы успокоить РФ, этим заниматься наше государство не будет», — подчеркнул он.

Ранее Зеленский говорил, что переговоры возможны только при условии, что войска РФ покинут все территории Украины, включая Донбасс и Крым.

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