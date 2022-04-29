«В любой момент». Путин может закончить войну против Украины, подписав капитуляцию — Данилов 29 апреля, 15:32 Цей матеріал також доступний українською Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:Алексей Данилов/Facebook)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российский диктатор Владимир Путин может закончить войну против Украины, подписав капитуляцию.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

«Я не сторонник того, чтобы называть какую-нибудь дату окончания войны. Более того, я говорю, что это будет сложный бой, это сложная война и рассчитывать, что все закончится завтра послезавтра мы не можем», — сказал он в интервью Радио Свободы.

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Данилов подчеркнул, что в будущем ожидаются бои, которые Украины «обязательно выиграет».

«Что касается политического урегулирования ситуации — это зависит от Путина, он может закончить войну в любой момент, подписав капитуляцию, сложив оружие, забрав своих военных, чтобы наше войско не отправляло их в полиэтиленовых черных пакетах их родным и близким», — подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что российское вторжение в Украину приведет в итоге к тому, что боевые действия начнутся со временем и на ее территории.

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