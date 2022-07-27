«Будем за этим наблюдать». Для России война закончится потерей колоний — Данилов 27 июля, 20:16 Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:РНБО)

Секретарь СНБО Алексей Данилов убежден, что для страны-агрессора России война закончится деколонизацией.

«Вопрос деколонизации РФ будет актуальным. Мы будем за этим наблюдать, потому что результатом этой войны будет деколонизация России», — сказал он в эфире телемарафона.

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Данилов убежден, что страна-агрессор лишится тех колоний, которые она захватила в свое время, лишила их языка и истории. Он также добавил, что уже сторонники разделения РФ активно выступают на международных конференциях.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что один из вариантов окончания войны — развал РФ. Министр подчеркивал, что страна-агрессор распадется «при нашей жизни».

«Это парад суверенитетов на несколько разных субъектов: Татарстан, Башкирстан и т. д», — говорил он.

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