Украина победит в войне до конца года при достаточном количестве качественного оружия — Данилов 5 июля, 22:18 Cекретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:пресс-служба СНБО)

Украина может победить в войне с Россией до конца года при достаточном количестве качественного оружия от западных партнеров, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Апостроф TV.

«Нам очень бы хотелось, чтобы это произошло, но для этого должны быть определенные факторы», — сказал Данилов, комментируя слова премьера Британии Бориса Джонсона о том, что Украина способна закончить войну до конца года.

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Он отметил, что война в Украине завершится до конца года, если ВСУ получат достаточное количество качественного оружия, если откроется ленд-лиз и другие возможности для поддержки страны.

Секретарь СНБО также подчеркнул, если этого не произойдет, Украина все равно будет продолжать борьбу за независимость.

«Для нас не являются победой границы до 24 февраля, для нас являются победой границы 1991 года», — добавил Данилов.

Президент Владимир Зеленский ранее призвал лидеров Большой семерки сделать все возможное, чтобы завершить войну до конца года.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для освобождения Украиной временно захваченных территорий нужно только конкретное количество позиций определенной тяжелой техники для «паритета вооружения».

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