У нас 25% страны на сегодня оккупировано РФ. Поэтому нам так важно, чтобы вы победили, — Хатия Деканоидзе 11 марта, 15:16 Цей матеріал також доступний українською Хатия Деканоидзе, депутат грузинского парламента (Фото:НВ)

Почему официальный Тбилиси дрейфует за Кремлем, а обычные грузины массово поддерживает Украину в ее войне с РФ, рассказала Хатия Деканоидзе, депутат грузинского парламента и первый глава украинской Нацполиции

За две недели российской войны в Украине стремительно ухудшились и без того непростые отношения между официальным Киевом и официальным Тбилиси. Правительство Грузии не присоединилось к санкциям против РФ, долго не выпускало грузинских военных добровольцев в Украину, одновременно ведя переговоры с Москвой о смягчении российских санкций на грузинские товары. В свою очередь Украина отозвала своего посла из Тбилиси для консультаций, что уже является довольно резким дипломатическим решением. При этом во всех грузинских городах продолжаются массовые акции в поддержку Украины.

О том, как сегодня воспринимают российскую военную агрессию в Грузии, НВ рассказала Хатия Деканоидзе, экс-глава Нацполиции Украины, а ныне депутат грузинского парламента от блока Сила в единстве — Единое национальное движение

— Чем объясняется довольно пассивная политика грузинской власти в отношении российской военной агрессии в Украине, если грузинский народ целиком и полностью Украину поддерживает?

— Начнем с того, что вчера опубликованы данные социологического исследования, по которым 87% грузинских граждан считают борьбу за свободу Украины и борьбу украинцев против российской агрессии своей борьбой. Мы идентифицируем войну в Украине как и нашу войну за свободу. Весь мир узнал, как мы сильно сегодня переживаем за Украину и молимся за вас и верим, что в Украина станет могилой для Путина.

А вот грузинская власть в это не верит и здесь важно объяснить почему. В Грузии на протяжении уже 10 лет неформально правит олигарх Бидзина Иванишвили, который заработал очень много денег в России в начале 90-х и до сих пор, по-видимому, сохраняет с российской верхушкой теплые связи. Декларативно и формально, правительство которое Иванишвили сформировал — прозападное, при этом оно развивает достаточно глубокие экономические связи именно с Россией. Было много сигналов, но то, что сегодня происходит в отношении к Украине — беспрецедентно.

Иванишвили верит, что Путин победит в Украине, при том, что более 90% населения Грузии думают иначе. Он не только в это верит, но старается вести психологическую компанию среди населения, что если сейчас Грузия будет помогать Украине, то победивший Путин обрушит весь свой гнев на Грузию и война начнется уже у нас — абсолютно путинский формат пропаганды. Этим аргументом они оправдывают львиную долю своих политических решений, как то: отказ активно помогать Украине, предоставлять гуманитарные коридоры для женщин и детей, и лечить раненых. Мы, оппозиция, делаем все, чтобы организовать гуманитарный коридор, помочь Украине на всех международных площадках, но за это официальная власть называет нас теми, кто принесет в Грузию войну с Россией и смерти. Главное, что нас беспокоит — это то, что россияне при помощи действующего грузинского правительства попытаются создавать так называемые grey loops [серые дыры] для обхода российской экономикой наложенных на нее санкций. То, что Россия уже успешно делала в Беларуси, когда доставляла оттуда подсанкционные продукты питания. Вызывает подозрение, почему министр сельского хозяйства так активно радуется возможностям открыть российский рынок для грузинских производителей, ведь это значит, что грузинские компании тоже окажутся под санкциями. И мы это доносим обществу на митингах и миру на публичных площадках.

— При этом практически во всех городах Грузии проходят массовые акции протеста в поддержку Украины и с требованиями отставки действующего премьер-министра страны. Насколько его отставка реалистична?

— Правительство Грузии не субъектно. Министр внутренних дел Грузии — бывший охранник Иванишвили, действующий премьер-министр Грузии в прошлом — один из ассистентов Иванишвили и так далее. Никакого баланса сил в этом правительстве нет. И потому важно не просто сменить этого премьер-министра на нового из той же политической силы. Важно довести борьбу до конца, объявить честные досрочные выборы, чтобы преодолеть монополию на власть со стороны Иванишвили. Вопреки той истерии угрозы войну, которую его политическая сила старается насадить среди населения. Важно показать миру и грузинскому народу, что пророссийские олигархи, создающие «дыры» для легализации подсанкционной российской экономики также должны быть ограничены санкциями.

— Насколько отношение грузинского народа к действующей власти меняется в негативную сторону?

— Сейчас мы в Грузии находимся в гибридной информационной войне. Все страшилки про войну с Россией, о том, как это грузины помнят с 2008 года, к сожалению, еще сильно работают И тут либеральные силы пока проигрывают. Но мы должны понимать: 75% населения Грузии — прозападные люди, которые хотят в ЕС и в НАТО, 87% считают войну за свободу в Украине своей войной, 97% хотят, чтобы Украина эту войну выиграла. Потому в более долгой перспективе итог этой власти очевиден.

— По разным данным от 25 до 30 тыс. россиян в течение двух недель российско-украинской войны уже въехало в Грузии. Каков их статус и перспективы в стране? Будет ли работать в Грузии российская платежная система Мир?

— Буквально вчера, когда мы узнали о возможной работе платежной системы Мир на территории Грузии, например, что ее могут активизировать определенные авиакомпании, наша партия, мы все были очень возмущены. Был большой брифинг и большая социальная компания в сетях, так что они окончательно отозвали такую возможность, о чем официально заявил Нацбанк Грузии.

Что касается россиян: они въезжают в Грузию, у нас безвизовый режим. Но мы настаиваем на необходимости жесткого фильтра, чтобы не оказалось, что выезжают не столько люди, сколько бизнесы, которые пытаются обойти санкции. Мы это будем контролировать, я на эту тему буду выступать на днях в ПАСЕ. Также мы поднимем этот вопрос на следующей неделе в парламенте перед министром иностранных дел, который посетит сессию. Мы видим риски в этой ситуации, поскольку понимаем, что Путин любит приходить с войной в те страны, где собирается некоторое количество людей с российскими паспортами.

— Война часто открывает также и возможности для стран в регионе, — Грузия наравне с Молдовой и Украиной уже подала заявку на членство в ЕС. Видите ли вы возможности также вернуть свои оккупированные Россией территории?

— Путь на Сухуми для нас сегодня ясно лежит через свободный и победивший Киев. Если вы побеждаете, то социально-экономическая интеграция оккупированных регионов Грузии обратно — это понятный процесс. Естественно, никто не будет действовать путем насилия здесь и сейчас, но именно поэтому все грузины понимают, что война за будущее Украины это наша война, она и за наше будущее. У нас 25% страны на сегодня оккупировано Россией. Поэтому нам так важно, чтобы вы победили. Поэтому мы, грузинский народ, готовы помогать Украине даже если этого не делает наша власть.

— Попадают ли сегодня на территорию Грузию люди, спасающиеся от войны на Украине. Известно ли что-нибудь о том, на какую помощь в Грузии могут рассчитывать они?

— Как я и говорила, к сожалению, у грузинского правительства нет плана по принятию украинских беженцев. Да, мы не граничим по суше, но, повторюсь, могли бы принимать тех же раненых военных на лечение. И по этой инициативе мы будем и дальше давить наше правительство. В частном порядке украинцы прилетают в Грузию из Польши, рейсов немного. Также многие из тех, кто отдыхал на грузинских курортах, остались в стране. Волонтеры и просто люди, конечно, мы всем помогаем. И честно — вся Грузия стоит за вас. Если вы сейчас выйдете на улицы в Тбилиси, то увидите украинские флаги. Все выучили гимн Украины, все его поют. Это замечательно.

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