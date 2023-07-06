C начала российского вторжения ВСУ освободили около 1900 городов и сел — Зеленский 6 июля, 19:24 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Alina Smutko)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинским силам удалось освободить около 1900 населенных пунктов с начала российского вторжения.

Во время брифинга в Болгарии Зеленский сообщил, что украинским силам удалось существенно уменьшить масштаб этой войны, прежде всего благодаря западному оружию.

«Около 1900 городов и сел украинской земли наши за время после 24 февраля прошлого года», — сообщил президент.

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Зеленский добавил, что Украине предстоит пройти еще очень непростой путь к освобождению от оккупации всей территории. Президент убежден, что победа может быть «не в отдаленном времени, а довольно скоро».

«Победа Украины реальна, и она нам очень нужна», — подчеркнул Зеленский.

6 июля Зеленский прибыл в Болгарию, где встретился с президентом Болгарии Руменом Радевым.