«Мы в одной лодке». Путину нужна не только Украина, он угрожает всей Европе — Кулеба 25 августа, 22:04 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба убежден, что российскому диктатору Владимиру Путину нужна не только Украина, а вся Европа.

«Мы согласны, что Россия угрожает всей Европе. Она разжигает конфликты, провоцирует экономические кризисы и шантажирует. Те, кто думают, что Путину нужна только Украина, глубоко ошибаются», — сказал он во время брифинга с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

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Кулеба подчеркнул, что хочет, чтобы в других европейских странах понимали, что Путин атаковали все европейские государства.

«Мы с вами в одной лодке», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российская агрессия и действия Кремля являются первопричиной мировых кризисов.

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