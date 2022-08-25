«Мы в одной лодке». Путину нужна не только Украина, он угрожает всей Европе — Кулеба

25 августа, 22:04
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба убежден, что российскому диктатору Владимиру Путину нужна не только Украина, а вся Европа.

«Мы согласны, что Россия угрожает всей Европе. Она разжигает конфликты, провоцирует экономические кризисы и шантажирует. Те, кто думают, что Путину нужна только Украина, глубоко ошибаются», — сказал он во время брифинга с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

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Кулеба подчеркнул, что хочет, чтобы в других европейских странах понимали, что Путин атаковали все европейские государства.

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«Мы с вами в одной лодке», — подчеркнул он.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/652647752529743

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что российская агрессия и действия Кремля являются первопричиной мировых кризисов.

https://www.youtube.com/embed/JA8llnl_THo
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Владимир Путин Европа Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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